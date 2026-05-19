Казахстан и Дания расширяют партнерство в горной промышленности

Председатель Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан Габидулла Оспанкулов провел встречу с главным исполнительным директором датской компании FLSmidth Тони Лааксоненом, передает Kazinform со ссылкой на МИД РК.

В ходе переговоров были рассмотрены перспективы дальнейшего углубления сотрудничества с одной из ведущих международных инжиниринговых компаний в сфере горнодобывающей и цементной промышленности.

Стороны также обсудили реализацию проекта по расширению сервисного центра компании в Караганде, предусматривающего модернизацию и значительное увеличение сервисной инфраструктуры для обслуживания горнодобывающих предприятий Казахстана и Центральной Азии. Общий объем инвестиций составляет порядка 15 млн долларов США.

Г. Оспанкулов подчеркнул, что данный проект рассматривается как пример долгосрочного промышленного партнерства, ориентированного на поставку оборудования, локализацию производства и передачу современных технологий.

Обсуждая предстоящее открытие сервисного центра компании, собеседники отметили широкий спектр услуг, включая изготовление и восстановление компонентов оборудования, ремонт и модернизацию горнодобывающего оборудования, сборку и техническое обслуживание узлов и агрегатов, а также инженерную и техническую поддержку предприятий ГМК.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем продолжении диалога и развитии взаимовыгодного партнерства.