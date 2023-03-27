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    18:19, 26 Март 2023 | GMT +6

    Казахстан и Дания назвали стартовые составы на матч отбора Евро-2024

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    Фото: Sports.kz.
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года сборная Казахстана дома сыграет против Дании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На данный момент стали известны стартовые составы команд:

    Казахстан: Шацкий, Габышев, Малый, Марочкин, Алип, Вороговский, Оразов, Тагыберген, Бейсебеков, Зайнутдинов, Самородов;
    Дания: Шмейхель, Меле, Нельссон, Кьер, Бах, Йенсен, Нейгор, Хьйбьерг, Винн, Хейлунн, Дамсгор.

    Начало игры Казахстан — Дания в 19:00 по времени Астаны, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».

    Напомним, сборная Казахстана проиграла свой первый матч в отборе на Евро-2024, который также проходил в Астане: подопечные Магомеда Адиева потерпели поражение от сборной Словении — 1:2. Единственный мяч в составе сборной Казахстана забил Максим Самородов. Что касается сборной Дании, то она стартовала в этом отборочном цикле с победы над Финляндией со счетом 3:1 благодаря хет-трику Расмус Хёйлунна.

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