Казахстан и Дания назвали стартовые составы на матч отбора Евро-2024

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года сборная Казахстана дома сыграет против Дании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На данный момент стали известны стартовые составы команд:

Казахстан: Шацкий, Габышев, Малый, Марочкин, Алип, Вороговский, Оразов, Тагыберген, Бейсебеков, Зайнутдинов, Самородов;

Дания: Шмейхель, Меле, Нельссон, Кьер, Бах, Йенсен, Нейгор, Хьйбьерг, Винн, Хейлунн, Дамсгор.

Начало игры Казахстан — Дания в 19:00 по времени Астаны, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».

Напомним, сборная Казахстана проиграла свой первый матч в отборе на Евро-2024, который также проходил в Астане: подопечные Магомеда Адиева потерпели поражение от сборной Словении — 1:2. Единственный мяч в составе сборной Казахстана забил Максим Самородов. Что касается сборной Дании, то она стартовала в этом отборочном цикле с победы над Финляндией со счетом 3:1 благодаря хет-трику Расмус Хёйлунна.