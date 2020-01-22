Казахстан и Бразилия будут выдавать друг другу преступников
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроект «О ратификации договора между Казахстаном и Бразилией о выдаче лиц», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как отметил заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, представляя законопроект на пленарном заседании палаты, договор подписан 20 июня 2018 года в Нур-Султане. Документ регламентирует вопросы экстрадиции разыскиваемых лиц между двумя странами для привлечения их к уголовной ответственности или приведения приговора суда в исполнение. Согласно документу - если человек совершил преступление в Казахстане и скрывается в Бразилии, то бразильская сторона берет на себя обязательства передать это лицо казахстанской стороне и наоборот, если преступник из Бразилии скрывается в Казахстане, Казахстан также обязуется экстрадировать лицо в Бразилию. В проекте закона предусмотрены основания как для выдачи, так и для отказа.
По данным Генпрокуратуры, на сегодня скрывающихся от казахстанского правосудия на территории Бразилии не установлено.
«Лиц, разыскиваемых бразильскими властями, также нет. Основной целью договора является предупреждение. В случае установления таких лиц его заключение в будущем будет иметь хорошую правовую основу», - пояснил Марат Ахметжанов.
Было также отмечено, что на сегодня Казахстан заключил такие договоры с 21 страной.
«В будущем планируем подписать такие соглашения с Аргентиной, Перу, Доминиканской Республикой, Кипром, Малайзией и Грецией», - добавил замгенпрокурора.
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