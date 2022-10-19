Казахстан и Белиз установят безвизовый режим

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Казахстана Бауыржан Акатаев провел первые консульские консультации с Белизом в лице директора департамента международных отношений и сотрудничества белизского Министерства иностранных дел Орла Кантун Колман. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Стороны тепло и с большим интересом обозначили возможность дальнейшего укрепления дружественных отношений и в качестве одного из первых и важных шагов договорились о подписании межправительственного соглашения об облегчении визового режима для владельцев дипломатических, официальных и служебных паспортов обеих стран.

Б. Акатаев проинформировал о намерении внешнеполитического ведомства в дальнейшем углублении связей с регионом Карибского сообщества (CARICOM) в различных сферах и подписание межправительственных документов является прямым его подтверждением.

О. Кантун Колман отметила важность выбранного направления в отношениях двух стран и выразила готовность приложить все усилия в скорейшем согласовании международного договора.

Фото: пресс-служба МИД РК











