Казахстан и Беларусь заинтересованы в активизации культурного диалога

МИНСК. КАЗИНФОРМ - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь Аскар Бейсенбаев встретился с министром культуры Беларуси Анатолием Маркевичем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства РК в РБ.

Стороны выразили удовлетворенность уровнем и динамикой развития казахстанско-белорусского сотрудничества, носящего стратегический характер, в том числе, в культурно-гуманитарной сфере отметив, что они могут служить примером для других государств.

Собеседники акцентировали внимание на том, что сложившийся дружественный и доверительный характер взаимодействия двух стран был заложен основателями независимых Казахстана и Беларуси – Первым Президентом Казахстана – Елбасы Н. Назарбаевым и Президентом Республики Беларусь А. Лукашенко. Была подчеркнута важность позиции преемственности в руководстве страной Главой Казахстана К. Токаевым предполагающей эффективное продолжение политического курса и сохранение всех позитивных достижений. Дана высокая оценка политических и социально-экономических изменений, происходящих в Казахстане, нацеленных на прогресс, основанный на социальном обновлении во всех сферах жизни общества, осуществлении созидательных перемен на благо людей.

А. Бейсенбаев и А. Маркевич обсудили ход выполнения поручений глав двух государств по итогам официального визита Президента Республики Беларусь А. Лукашенко в Казахстан в октябре 2019 года, в ходе которого были подписаны 6 двусторонних документов, направленных на дальнейшее укрепление сотрудничества между Казахстаном и Беларусью. В частности, обсуждались вопросы проведения национальных Дней культуры в Нур-Султане и Минске в текущем году.

А. Бейсенбаев информировал министра культуры РБ о работе, проводимой посольством в год 30-летия Независимости Казахстана в культурно-гуманитарной сфере. Особое внимание было уделено развитию литературного и переводческого направления, выставочной и гастрольной деятельности, обмену творческими кадрами и процессу их подготовки в вузах двух стран.

«Мы должны развиваться, идти вперед, находить новые формы взаимодействия во всех сферах культурно-гуманитарного сотрудничества», - сказал А. Маркевич.

По итогам переговоров стороны выразили взаимную убежденность в важности активизации, несмотря на пандемию Covid-2019, культурного диалога, обмена историко-культурным наследием, в том числе на региональном уровне для сохранения доверия и укрепления связи между казахстанским и белорусским народами.