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Казахстан и Беларусь расширят воздушное сообщение

3 Декабря 2019 16:02
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Казахстан и Беларусь расширят воздушное сообщение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан расширит воздушное сообщение с Республикой Беларусь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

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«2 декабря 2019 года казахстанская делегация провела переговоры с авиационными властями Беларуси. В рамках режима «открытого неба», внедрённого по поручению Главы государства, было увеличено количество частот между двумя странами, а также назначенным авиакомпаниям обеих стран предоставлена возможность заключать коммерческие соглашения по совместному использованию кодов при выполнении рейсов», - говорится в распространенном сообщении.

По итогам достигнутых договоренностей авиакомпания «Белавиа» увеличит рейсы из Минска в Алматы с 5 до 7 рейсов в неделю, а также с летнего периода 2020 года откроет регулярный рейс в Актау с частотой 3 рейса в неделю.

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Ключевые слова: Транспорт, Беларусь,
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