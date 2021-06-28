Казахстан и Беларусь подписали соглашение в области поставок нефти и нефтепродуктов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики Нурлан Ногаев и первый заместитель министра иностранных дел РБ Александр Гурянов подписали соглашение между правительством РК и правительством РБ в области поставок нефти и нефтепродуктов в республику Беларусь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

В силу условий, определенных Договором о Евразийском экономическом сотрудничестве от 29 мая 2014 года, поставки нефти и нефтепродуктов между государствами-членами ЕАЭС регулируются отдельными двусторонними соглашениями.

В продолжение плодотворного взаимодействия между странами и продвижения по пути евразийской экономической интеграции, сегодня было подписано межправительственное Соглашение торгово-экономического сотрудничества в нефтяной сфере.

Соглашением определены условия поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь.

Сотрудничество сторон основывается на защите взаимных интересов.

После подписания соглашения, стороны приступят к обсуждению потенциальных объемов поставок казахстанских нефти и нефтепродуктов в Беларусь с учетом экономических интересов РК.