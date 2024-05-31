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    14:59, 31 Май 2024 | GMT +6

    Казахстан и Беларусь открывают новые горизонты сотрудничества в ключевых сферах

    Межправительственная казахстанско-белорусская комиссия
    Фото: primeminister.kz

    В Минске (Беларусь) состоялось 18-е заседание Межправительственной казахстанско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству под председательством первого заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра и первого заместителя Премьер-министра РБ Николая Снопкова, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    В мероприятии приняли участие представители профильных государственных органов двух стран.

    В результате был подписан протокол, который открывает новые горизонты для сотрудничества в таких ключевых сферах, как промышленность, транспорт, строительство, образование и наука.

    Особое внимание было уделено взаимодействию в промышленной сфере, так как Казахстан и Беларусь имеют большой потенциал дальнейшего укрепления промышленной кооперации.

    Были обозначены и совместные проекты в области транспорта и строительства, что также имеет важное значение для экономик двух стран.

    Совместная работа в сфере образования и науки открывает новые возможности для молодых ученых и специалистов, способствует обмену опытом и инновационными идеями.

    Теги:
    Правительство РК Торговля Экономика Беларусь
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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