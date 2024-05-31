Казахстан и Беларусь открывают новые горизонты сотрудничества в ключевых сферах

В Минске (Беларусь) состоялось 18-е заседание Межправительственной казахстанско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству под председательством первого заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра и первого заместителя Премьер-министра РБ Николая Снопкова, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В мероприятии приняли участие представители профильных государственных органов двух стран.

В результате был подписан протокол, который открывает новые горизонты для сотрудничества в таких ключевых сферах, как промышленность, транспорт, строительство, образование и наука.

Особое внимание было уделено взаимодействию в промышленной сфере, так как Казахстан и Беларусь имеют большой потенциал дальнейшего укрепления промышленной кооперации.

Были обозначены и совместные проекты в области транспорта и строительства, что также имеет важное значение для экономик двух стран.

Совместная работа в сфере образования и науки открывает новые возможности для молодых ученых и специалистов, способствует обмену опытом и инновационными идеями.