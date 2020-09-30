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Казахстан и Беларусь намерены  сотрудничать  в области миграции

Автор:  
Серик Сабеков
30 Сентября 2020, 14:05
Казахстан и Беларусь намерены  сотрудничать  в области миграции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области миграции», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На пленарном заседании палаты было отмечено, что Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области миграции совершено в Нур-Султане 25 октября 2019 года.

В рамках Соглашения стороны осуществляют сотрудничество в области миграции, защиты прав граждан государства одной Стороны, находящихся на территории государства другой Стороны, в том числе информационное взаимодействие, в соответствии с законодательствами и международными обязательствами своих государств.

Соглашение предусматривает создание благоприятных условий для осуществления обмена о миграционном законодательстве государств-сторон, в том числе урегулировании миграционных процессов, по пресечению фактов двойного гражданства, организации борьбы с незаконной миграцией, а также об изменениях в указанных областях законодательства.

Согласно подпункту 1) статьи 11 Закона Республики Казахстан «О международных договорах Республики Казахстан» Соглашение подлежит ратификации. При ратификации Соглашения его реализация не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых средств из государственного бюджета.

При обсуждении законопроекта в рамках рабочей группы постоянными комитетами Мажилиса Парламента представлены положительные заключения по законопроекту.


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