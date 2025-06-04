Казахстан и Беларусь договорились активизировать торгово-экономическое сотрудничество

Обсуждены вопросы развития казахстанско-белорусского сотрудничества, отмечена необходимость усиления межправительственного взаимодействия и координации практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

В 2024 году товарооборот между Казахстаном и Беларусью достиг $900 млн, по итогам первого квартала т.г. данный показатель увеличился на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и приблизился к $200 млн.

Фото: primeminister.kz

Стороны пришли к договоренности активизировать сотрудничество, способствовать укреплению связей между деловыми кругами.

В завершение встречи также были обсуждены перспективы взаимодействия в рамках СНГ, включая совместные инициативы по обеспечению устойчивого экономического роста и повышению благосостояния населения обеих стран.