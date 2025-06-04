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    17:35, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстан и Беларусь договорились активизировать торгово-экономическое сотрудничество

    Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов прибыл в Душанбе для участия в Совете глав правительств Содружества Независимых Государств. По прибытии состоялась двусторонняя встреча с Премьер-министром Беларуси Александром Турчиным, передает агентство Kazinform cо ссылкой на primeminister.kz

    Олжас Бектенов и Александр Турчин
    Фото: primeminister.kz

    Обсуждены вопросы развития казахстанско-белорусского сотрудничества, отмечена необходимость усиления межправительственного взаимодействия и координации практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

    В 2024 году товарооборот между Казахстаном и Беларусью достиг $900 млн, по итогам первого квартала т.г. данный показатель увеличился на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и приблизился к $200 млн.

    Делегации Казахстана и Беларуси провели встречу
    Фото: primeminister.kz

    Стороны пришли к договоренности активизировать сотрудничество, способствовать укреплению связей между деловыми кругами.

    В завершение встречи также были обсуждены перспективы взаимодействия в рамках СНГ, включая совместные инициативы по обеспечению устойчивого экономического роста и повышению благосостояния населения обеих стран.

    Теги:
    Правительство РК СНГ Экономика Олжас Бектенов Беларусь
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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