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Казахстан и Бельгия намерены укреплять сотрудничество

20 Мая 2021 21:00
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Казахстан и Бельгия намерены укреплять сотрудничество

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Сегодня состоялась встреча назначенного посла Казахстана в Бельгии Маргулана Баймухана с директором департамента Восточной и Юго-Восточной Европы, Центральной Азии Министерства иностранных дел Королевства Бельгия Люком Либаутом, в ходе которой стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-бельгийского сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

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Отдельной темой беседы стало обсуждение проводимых в Казахстане политических реформ, инициированных Президентом Казахстана К. Токаевым в рамках концепции «слышащего государства». Л. Либаут дал позитивную оценку нововведениям, выдвинутым главой государства.

В контексте экономической дипломатии собеседники обсудили перспективы сотрудничества в сфере сельского хозяйства и легкой промышленности. Стороны также приветствовали предстоящий визит в Казахстан бельгийских предприятий, планируемый осенью 2021 года при поддержке бельгийских агентств по инвестициям AWEX и FIT.

В рамках сотрудничества в области разработки вакцин дипломаты поделились опытом проводимой в Казахстане и Бельгии вакцинации населения. М. Баймухан передал бельгийскому коллеге информацию о казахстанской вакцине «QazVac».

На многостороннем треке были обсуждены вопросы взаимодействия в рамках ЕС и ОБСЕ, а также итоги 18-го заседания Совета сотрудничества «Республика Казахстан – Европейский Союз», состоявшегося 10 мая 2021 г. в Брюсселе.

По итогам встречи стороны договорились развивать казахстанско-бельгийские отношения на различных направлениях, а также наметили совместные планы по наращиванию взаимодействия между двумя странами.


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#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Бельгия   #QazVaс  
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