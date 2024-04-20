РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    06:48, 20 Апрель 2024 | GMT +6

    Казахстан и Азербайджан запустят совместный инвестиционный фонд

    Казахстан и Азербайджан запустят совместный инвестиционный фонд
    Фото: Серикбола Кошмаганбетова

    Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель встретился с Генеральным директором Азербайджанского инвестиционного холдинга Русланом Алихановым. Стороны обсудили перспективы расширения инвестиционного сотрудничества двух стран и реализацию Соглашения о стратегическом партнерстве между АО «Самрук-Казына» и Азербайджанским инвестиционным холдингом, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    — Создание совместного казахстанско-азербайджанского инвестиционного фонда станет значительным шагом в углублении двустороннего экономического сотрудничества и позволит согласованно продвигать интересы братских стран в регионе, — отметил Алим Байель.

    По словам дипломата, фонд откроет дополнительные возможности для реализации наиболее интересных инвестиционных проектов в различных секторах экономики как на территории двух государств, так и, в-третьих, странах.

    У двух государств уже есть совместные проекты, имеющие большое геоэкономическое значение как для двух стран, так и для всего региона: развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), транзит казахстанских энергоносителей через территорию Азербайджана, прокладка волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря, а также достигнутая договоренность по прокладке глубоководного электрокабеля по дну Каспия.

    Фонд будет зарегистрирован на базе Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) и начнет функционировать уже в ближайшее время. Начальная сумма фонда составит 300 миллионов долларов.

    Азербайджанский инвестиционный холдинг создан Указом президента Азербайджанской Республики от 7 августа 2020 года в целях управления государственными компаниями и предприятиями, а также хозяйственными обществами, имеющими государственную долю, на основе единых принципов. Холдинг финансируется из государственного бюджета.

    Теги:
    Казахстан Инвестиции Инвестпроекты Азербайджан Международные отношения
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор
    Серикбол Кошмаганбетов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!