Казахстан и Азербайджан запустят совместный инвестиционный фонд

Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель встретился с Генеральным директором Азербайджанского инвестиционного холдинга Русланом Алихановым. Стороны обсудили перспективы расширения инвестиционного сотрудничества двух стран и реализацию Соглашения о стратегическом партнерстве между АО «Самрук-Казына» и Азербайджанским инвестиционным холдингом, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

— Создание совместного казахстанско-азербайджанского инвестиционного фонда станет значительным шагом в углублении двустороннего экономического сотрудничества и позволит согласованно продвигать интересы братских стран в регионе, — отметил Алим Байель.

По словам дипломата, фонд откроет дополнительные возможности для реализации наиболее интересных инвестиционных проектов в различных секторах экономики как на территории двух государств, так и, в-третьих, странах.

У двух государств уже есть совместные проекты, имеющие большое геоэкономическое значение как для двух стран, так и для всего региона: развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), транзит казахстанских энергоносителей через территорию Азербайджана, прокладка волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря, а также достигнутая договоренность по прокладке глубоководного электрокабеля по дну Каспия.

Фонд будет зарегистрирован на базе Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) и начнет функционировать уже в ближайшее время. Начальная сумма фонда составит 300 миллионов долларов.

Азербайджанский инвестиционный холдинг создан Указом президента Азербайджанской Республики от 7 августа 2020 года в целях управления государственными компаниями и предприятиями, а также хозяйственными обществами, имеющими государственную долю, на основе единых принципов. Холдинг финансируется из государственного бюджета.