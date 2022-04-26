Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Казахстан и Азербайджан расширяют транспортно-логистический потенциал

Автор:  
Серикбол Кошмаганбетов
26 Апреля 2022, 00:33
Казахстан и Азербайджан расширяют транспортно-логистический потенциал

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская делегация во главе с заместителем руководителя Администрации Президента - специальным представителем Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству Ержаном Казыханом посетила Баку с рабочим визитом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Спецпредставитель Президента Казахстана провел встречи с руководителем Администрации Президента Азербайджана Самиром Нуриевым, помощником Президента по внешней политике Хикметом Гаджиевым, министром экономики Микаилом Джаббаровым и председателем ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавидом Гурбановым.

В ходе состоявшихся переговоров стороны обменялись мнениями по региональной и международной повестке дня, подробно обсудили вопросы развития торгово-экономического, транзитно-транспортного, логистического и энергетического сотрудничества, предстоящие планы на перспективу в контексте 30-летия установления дипломатических отношений.

Выражена взаимная заинтересованность в принятии мер по расширению и укреплению имеющейся транспортно-логистической инфраструктуры, максимальному использованию экономического потенциала двух стран.

В рамках визита также состоялись отдельные встречи глав национальных железнодорожных и нефтегазовых компаний Казахстана и Азербайджана, в ходе которых рассмотрены практические вопросы текущего и перспективного взаимодействия.

photo

photo


Внешняя политика Казахстана   Экономика   Транспорт   Азербайджан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению