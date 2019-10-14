Казахстан и Азербайджан продлили безвизовый режим

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Азербайджан и Казахстан продлили безвизовый режим до 90 дней. Более того, граждане этих стран на территории друг друга смогут месяц находиться без регистрации. Об этом передает пресс-служба Министерства иностранных дел РК.

Об этом стороны договорились на встрече глав МИД стран Тюркского совета, проходящей в Баку. Седьмое заседание Тюркского совета, а также мероприятия, посвященные 10-летию создания организации, пройдут в Баку 14-15 октября.

Напомним, что Тюркский совет был создан 3 октября 2009 года в Нахчыване. Его цель - развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами - Азербайджаном, Турцией, Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном.

Фото: almatylife.kz