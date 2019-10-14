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Казахстан и Азербайджан продлили безвизовый режим
14 Октября 2019 13:03
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Азербайджан и Казахстан продлили безвизовый режим до 90 дней. Более того, граждане этих стран на территории друг друга смогут месяц находиться без регистрации. Об этом передает пресс-служба Министерства иностранных дел РК.
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Об этом стороны договорились на встрече глав МИД стран Тюркского совета, проходящей в Баку. Седьмое заседание Тюркского совета, а также мероприятия, посвященные 10-летию создания организации, пройдут в Баку 14-15 октября.
Напомним, что Тюркский совет был создан 3 октября 2009 года в Нахчыване. Его цель - развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами - Азербайджаном, Турцией, Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном.
Фото: almatylife.kz
Ключевые слова: МИД РК, Азербайджан,
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