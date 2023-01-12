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Казахстан и Азербайджан планируют провести интернет по дну Каспия до конца 2024 года

12 Января 2023, 15:04
Казахстан и Азербайджан планируют провести интернет по дну Каспия до конца 2024 года

БАКУ. КАЗИНФОРМ – AzerTelecom и Казахтелеком к концу 2024 года запустят волоконно-оптическую линию связи по дну Каспия по маршруту «Азербайджан-Казахстан», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу AzerTelecom.

Телекоммуникационные компании двух стран в этому году заключили «Соглашение об условиях сотрудничества» в рамках проекта по прокладке Транскаспийской ВОЛС, который является частью масштабного проекта «Цифровой Шелковый путь» (Digital Silk Way), предусматривающего создание цифрового телекоммуникационного коридора между Европой и Азией.

Основной маршрут подводной линии будет проходить от Актау до азербайджанского Сиазаня и составит более 340 километров.

Резервный канал протяженностью около 330 километров будет проложен от казахстанского порта Курык до Бузовна ( 30 км от Баку).

«Реализация проекта позволит Казахстану и странам Азии получить новый альтернативный маршрут в Европу, улучшить связанность и надежность сети, а Азербайджану – трансформироваться в региональный цифровой хаб. Прохождение информационных потоков между Азией и Европой через Азербайджан и Казахстан создаст новые возможности для развития цифрового бизнеса в регионе», - отметил гендиректор по операционным вопросам компании AzerTelecom Сергей Назаренко.

Генеральный директор дивизиона по корпоративному бизнесу АО «Казахтелеком» Алмат Караманов считает, что в рамках реализации проекта Казахстан сможет создавать другие крупные инфраструктурные проекты, такие как гипермагистраль или строительство новых дата-центров.

«В результате развития таких проектов Казахстан станет интересным и перспективным для крупных международных игроков», - отметил Алмат Караманов.

AzerTelecom является ведущим оператором связи в Азербайджане и обеспечивает подключение страны к международным сетям телекоммуникаций.

Казахтелеком – крупнейшая телекоммуникационная компания Казахстана, оказывающая услуги широкополосного доступа в интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи, местной и дальней телефонной связи, облачных услуг.


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