18 Июня 2022 20:34

Казахстан и Азербайджан обсудили сотрудничество в сфере информации

БАКУ. КАЗИНФОРМ — В городе Баку в рамках IX Глобального Бакинского Форума состоялась встреча председателя Комитета информации Министерства информации и развития РК К. Искакова с генеральным директором Агентства развития медиа Азербайджанской Республики А. Исмаиловым.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в области информации, в том числе вещания казахстанских телеканалов на территории Азербайджана, дистрибуции и обмена детского анимационного контента, а также реализации совместных медийных проектов.





Как сообщает пресс-служба Министерства информации и общественного развития, по итогам встречи стороны договорились создать совместную рабочую группу по реализации обсужденных проектов.





В свою очередь, председатель комитета пригласил азербайджанскую сторону принять участие на крупнейшем мероприятии в сфере медиа в Центральной Азии — Astana Media Week.





На IX Глобальном Бакинском Форуме обсуждаются вопросы формирования геополитического ландшафта в постковидную эпоху, влияние Covid-19 на школьное образование и будущее образование, климатических проблем, науки, технологии и инновации, а также глобального преобразования экономики и так далее.



