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    Казахстан и Азербайджан обсудили развитие Транскаспийского транспортного маршрута

    В Баку состоялась встреча казахстанской делегации с министром цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашадом Набиевым, передает агентство Kazinform.

    Казахстан и Азербайджан обсудили развитие Транскаспийского транспортного маршрута
    Фото: АО «Самрук-Қазына»

    В состав казахстанской делегации вошли председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов, министр транспорта Республики Казахстан Нурлан Сауранбаев, председатель правления АО «НК „Қазақстан темір жолы“ Елжас Отыншиев.

    В ходе встречи стороны обсудили развитие стратегического партнерства в сфере транспорта и логистики, а также дальнейшее укрепление сотрудничества в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

    Отмечена возрастающая роль ТМТМ в обеспечении устойчивых грузоперевозок между Азией и Европой.

    Стороны также обсудили текущую динамику грузоперевозок между Казахстаном и Азербайджаном, а также меры по укреплению транспортного сотрудничества, повышению эффективности перевозок и дальнейшему развитию транзитного потенциала двух стран.

    Казахстан Грузоперевозки Логистика Транспорт КТЖ Азербайджан ФНБ «Самрук Казына» Международные отношения
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
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