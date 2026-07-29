Казахстан и Азербайджан обсудили развитие Транскаспийского транспортного маршрута
В Баку состоялась встреча казахстанской делегации с министром цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашадом Набиевым, передает агентство Kazinform.
В состав казахстанской делегации вошли председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов, министр транспорта Республики Казахстан Нурлан Сауранбаев, председатель правления АО «НК „Қазақстан темір жолы“ Елжас Отыншиев.
В ходе встречи стороны обсудили развитие стратегического партнерства в сфере транспорта и логистики, а также дальнейшее укрепление сотрудничества в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).
Отмечена возрастающая роль ТМТМ в обеспечении устойчивых грузоперевозок между Азией и Европой.
Стороны также обсудили текущую динамику грузоперевозок между Казахстаном и Азербайджаном, а также меры по укреплению транспортного сотрудничества, повышению эффективности перевозок и дальнейшему развитию транзитного потенциала двух стран.