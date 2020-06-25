Казахстан и Азербайджан могут возобновить авиасообщение после 1 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Бейбута Атамкулова с министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики Рамин Намикоглы Гулузаде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Стороны обменялись информацией о текущем состоянии двустороннего сотрудничества в таких сферах, как транспортные перевозки, транзит грузов, авиационное сообщение.

За прошлый год объем перевозок грузов автомобильным транспортом между Казахстаном и Азербайджаном составил порядка 22 тыс. тонн. Объем перевозок грузов транзитом по железной дороге Казахстана составил 38,66 тыс.тонн, увеличившись на 32%. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции сегодня введен временный запрет на перевозку пассажиров через морские порты Актау и Курык, за исключением возврата казахстанских граждан на родину. При этом перевозки грузов осуществляются в штатном режиме. За 6 месяцев текущего года прогнозируется доведение перевозки до 1 млн. тонн, что на 17 % будет выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Также стороны приняли решение рассмотреть вопросы возобновления авиасообщения между двумя странами после 1 августа текущего года с учетом эпидемиологической ситуации в странах и мире.

Согласно действующим договоренностям между странами, каждой стороне разрешено выполнение 16 пассажирских и грузовых рейсов в неделю.

Напомним, до введения ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса казахстанскими авиакомпаниями («Эйр Астана», «SCAT») выполнялось 13 рейсов в неделю. Азербайджанскими авиакомпаниями («АZAL», «SilkWayWest») выполнялось 5 рейсов в неделю.

Как сообщалось ранее, Казахстан возобновляет авиарейсы поэтапно с учетом категории страны. К первой категории относятся Южная Корея, Япония, Грузия, Таиланд и Китайская Народная Республика (рейсы в Китай пока не возобновлялись, потому что там идет вторая волна заболеваемости). Ко второй категории стран относится Турция. К третьей категории относятся страны, куда авиарейсы запрещены, так как ситуация нестабильная. Это: Азербайджан, Великобритания, Ирак, США, Чехия и другие страны. Главный санитарный врач РК на транспорте Садвакас Байгабулов сообщил о том, какие правила должны соблюдать граждане, прибывающие из-за рубежа.

С 20 июня Казахстан возобновил международные полеты в Турцию, Южную Корею, Таиланд, Грузию и Японию.

Узбекистан готов рассмотреть возможность возобновления авиарейсов с Казахстаном в июле-августе текущего года.