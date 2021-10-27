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Казахстан и Азербайджан будут развивать сотрудничество в сфере религии

Редактор:  
Гульмира Байзакова
27 Октября 2021, 21:43
Казахстан и Азербайджан будут развивать сотрудничество в сфере религии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве по вопросам регулирования религиозной деятельности с участием председателя Комитета по делам религий МИОР РК Ержана Нукежанова и председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В ходе встречи Е. Нукежанов рассказал об опыте Казахстана в обеспечении межконфессионального согласия, а также ознакомил с проводимой работой по профилактике религиозного экстремизма.

Мубариз Гурбанлы проинформировал о текущей религиозной ситуации в Азербайджане и основных направлениях работы Государственного комитета по работе с религиозными образованиями, а также выразил заинтересованность в казахстанском опыте ведения государственной политики в сфере религиозной деятельности.


Внешняя политика Казахстана   Религия   Азербайджан  
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