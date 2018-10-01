Казахстан и Австрия будут взаимодействовать в борьбе с преступностью

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральный прокурор Казахстана Кайрат Кожамжаров и Федеральный министр юстиции Австрии Йозеф Мозер провели переговоры в Вене и приняли Совместное заявление, в котором выразили готовность развивать взаимодействие в сфере противодействия преступности, а также поддержку Австрией намерения РК присоединиться к конвенциям Совета Европы в области правовой помощи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

По словам австрийского министра, подписанный документ является «важным шагом РК в направлении Совета Европы и исходным пунктом для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в правовой сфере, особенно с учетом текущего председательства Австрии в Европейском союзе».

В ходе двусторонних переговоров были обсуждены актуальные вопросы развития взаимодействия в правовой сфере, включая подготовку соответствующих двусторонних соглашений в области уголовного правосудия, присоединение Казахстана к конвенциям Совета Европы. При этом Й.Мозер высоко оценил практические шаги РК по реформированию правовой системы. Встреча и её итоговый документ стали серьезным предупреждением преступникам, которые полагали, что нашли в Австрии «тихую гавань».

Делегация Казахстана также приняла участие в 9-й сессии Конференции государств-участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (КТОП), проходящей с 15 по 19 октября 2018 года в Венском отделении ООН.

На сессии рассматривались вопросы модернизации национальных законодательств по борьбе с транснациональной организованной преступностью, принятия новых правовых норм для взаимной правовой помощи, экстрадиции, сотрудничества между полицейскими и надзорными органами, а также оказания технического содействия и проведения тренингов по повышению компетенции сотрудников правоохранительных органов.

В своем выступлении делегация Казахстана информировала о достижениях нашей страны в вопросах совершенствования правоохранительной деятельности, повышения ее эффективности, защиты прав граждан в уголовном процессе, проводимых в этих целях реформах законодательства в соответствии с задачами, поставленными Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в посланиях народу Казахстана от 10 января и 5 октября 2018 года.

Казахстанская делегация информировала участников Конференции о принимаемых в нашей стране мерах по борьбе с транснациональной организованной преступностью. Была отмечена важность активизации международного сотрудничества в борьбе с этой угрозой.



В декабре 2000 года в Палермо (Италия) прошла конференция высокого уровня, созванная для подписания Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (КТОП). Конвенция относит к криминальным такие опасные деяния, как отмывание преступных доходов, участие в организованной преступной группе и воспрепятствование отправлению правосудия.

Раз в два года, как правило в Вене, проводятся конференции государств-участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, в ходе которых страны-участницы обсуждают вопросы имплементации КТОП.

Казахстан присоединился к Конвенции в июле 2008 года. Всего, по состоянию на сентябрь 2018 года, КТОП подписали 189 государств-членов ООН.