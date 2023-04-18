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Казахстан и Армения обсудили перспективы развития межрегиональных связей

18 Апреля 2023, 15:26
Казахстан и Армения обсудили перспективы развития межрегиональных связей Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялась встреча Посла Казахстана Болата Иманбаева с Министром территориального управления и инфраструктур Армении Гнелом Саносяном, во время которой достигнуты договоренности по дальнейшему развитию казахстанско-армянского взаимодействия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Армянская сторона была подробно ознакомлена с ходом реализации политических и социально-экономических реформ в Казахстане, а также итогами состоявшихся в марте т.г. парламентских выборов. Г. Саносян высоко оценил политику руководства Казахстана и выразил готовность к углублению взаимовыгодных отношений между Ереваном и Астаной.

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Армянская сторона также отметила активное развитие двусторонних транспортных и межрегиональных связей, о чем свидетельствует более чем двукратный рост товарооборота между двумя странами в 2022 году. Г. Саносян подчеркнул наличие значительного потенциала в торговом и энергетическом секторах и важность использования возможностей и инструментов в рамках Евразийского экономического союза.

Во время беседы был также рассмотрен график совместных мероприятий в 2023 году и вопросы проведения 9-го заседания Межправительственной казахстанско-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству в Ереване 27-28 апреля текущего года.


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