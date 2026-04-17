Казахстан и Афганистан планируют довести товарооборот до 3 млрд долларов на фоне роста транзитных проектов
Казахстан последовательно расширяет экономическое взаимодействие с Афганистаном, делая акцент на развитии торговли, логистики и инфраструктурных проектов. Об этом сообщил специальный представитель Президента по Афганистану Еркин Тукумов в эфире радио Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, уже сегодня между странами сформирован устойчивый товарооборот.
— Мы ежегодно торгуем с Афганистаном примерно на 500 миллионов долларов. В ближайшие годы планируем расширить товарооборот до 3 миллиардов долларов, — сообщил он.
При этом структура торговли остается асимметричной: основную долю занимает экспорт из Казахстана. Речь идет прежде всего о поставках зерна, муки и продукции глубокой переработки. Афганская сторона, в свою очередь, экспортирует ограниченный объем товаров, включая сельхозпродукцию и ковры, что указывает на значительный потенциал для диверсификации импорта.
Ключевым ограничителем для кратного увеличения товарооборота остается транспортная связанность. Именно поэтому в центре двусторонней экономической повестки находятся инфраструктурные проекты.
— Для достижения этих амбициозных целей невозможно обойтись без развития транзитно-логистических путей, — подчеркнул Еркин Тукумов.
Речь идет о развитии железнодорожного сообщения, в частности проекта Тургунди — Герат, а также сопутствующей инфраструктуры, включая цифровые коммуникации. Эти инициативы призваны не только ускорить доставку грузов, но и снизить издержки, что критично для роста взаимной торговли.
Афганистан как транзит: выход на новые рынки
В Астане рассматривают Афганистан шире, чем двусторонний рынок. Страна может стать ключевым звеном в выстраивании южного экспортного маршрута.
— Еще более важным направлением является транзит и выход на морские порты. Это позволит организовать экспорт наших товаров по всему миру, — отметил Тукумов.
Таким образом, речь идет о формировании альтернативного логистического коридора с выходом на рынки Южной Азии, Ближнего Востока и других регионов. В долгосрочной перспективе это позволяет Казахстану укрепить позиции как транзитного хаба в Евразии.
Параллельно с инфраструктурной повесткой развивается и деловое взаимодействие. Казахстан активно продвигает формат прямых контактов между предпринимателями двух стран.
— Мы проводим бизнес‑форумы, где компании договариваются и подписывают крупные контракты. Это абсолютно прозрачная работа. Важным элементом поддержки торговли становится развитие инфраструктуры на территории Афганистана. Сейчас в Герате открыт Торговый дом, - подчеркнул спикер.
Потенциал роста: от экспорта к системной интеграции
Несмотря на уже достигнутый уровень товарооборота, текущие показатели рассматриваются лишь как базовый уровень. Достижение отметки в 3 млрд долларов зависит от комплексного развития сразу нескольких направлений — от логистики и тарифной политики до расширения номенклатуры товаров и углубления кооперации.
В этом контексте Афганистан постепенно превращается для Казахстана в важное звено экономической архитектуры региона, где торговля и транзит дополняют друг друга и формируют долгосрочную основу для роста.