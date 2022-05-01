Казахстан готовится выйти на международные углеродные рынки – Минэкологии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан принял ряд законодательных мер для реализации планов по низкоуглеродному развитию страны. Об этом в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» сообщил директор департамента климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Олжас Агабеков.

В 2021 году была принята новая редакция Экологического кодекса РК. Кодексом предусматривается усовершенствование государственного регулирования выбросов парниковых газов, а также ежегодная ставка сокращения углеродного бюджета Казахстана на 1,5%.

К концу столетия температура в регионе, как отметил директор департамента, может повыситься на 4-6 градусов по Цельсию. По оценкам экспертов, изменение климата может привести к экстремальным осадкам, частым засухам, что негативно отразится на урожайности сельского хозяйства и доступности водных ресурсов. Деградация земель, опустынивание, паводки и сокращение площадей ледников с прогнозируемым снижением поверхностного водного стока, вызываемым более быстрым, чем в других регионах мира, ростом температуры, требуют срочных действий по вопросам адаптации к изменению климата и смягчения последствий.

«Минэкологии внедрен процесс адаптации к изменению климата на законодательном уровне. Процесс реализации начнется с проведения полной оценки уязвимости в водном, сельском и лесном хозяйстве, а также в гражданской защите. На основе результатов данной оценки на национальном и местном уровне в отраслевых государственных программах появится возможность учитывать климатические риски и разрабатывать необходимые меры адаптации к изменению климата», – сказал собеседник агентства.

Директор департамента пояснил, что главной причиной изменения климата является глобальное повышение концентрации парниковых газов в атмосферном воздухе, а это, в свою очередь, приводит к глобальному потеплению. В результате, процесс потепления на Земле происходит быстрее, чем когда-либо за всю историю.

«Казахстан является сторонником международных договоров по борьбе с изменением климата. Ратифицировав Парижское соглашение по климату в 2016 году, страна приняла на себя добровольное обязательство сократить выбросы парниковых газов на 15% к 2030 году от уровня 1990 года. Кроме того, на Саммите климатических амбиций 12 декабря 2020 года, в годовщину подписания Парижского соглашения, Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Учитывая, что экономика Казахстана является энергоемкой, это важный шаг для нашей страны», – отметил Олжас Агабеков.

По его словам, для достижения углеродной нейтральности к указанному сроку завершается доработка Стратегии достижения углеродной нейтральности Казахстана до 2060 года, которая станет ориентиром для глубокой декарбонизации экономики и заложит основу для дальнейших действий по достижению нетто-нулевых выбросов к 2060 году. Документ нацелен на отражение как экономических, так и социальных преимуществ страны от перехода на низкоуглеродное развитие.

Кроме того, как сообщил Олжас Агабеков, Климатический пакт Глазго, принятый по итогам 26-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в городе Глазго в ноябре 2021 года, призывает стороны Парижского соглашения пересмотреть свои Определяемые на национальном уровне вклады к концу 2022 году. В этом году планируется актуализация Определяемых на национальном уровне вкладов. Для этого будет разработана дорожная карта мер на 2022-2025 годы, которая включит в себя секторальные и кросс-секторальные меры сокращения выбросов парниковых газов. Также дорожная карта охватит вопросы адаптации к изменению климата для повышения устойчивости уязвимых секторов экономики и населения к уже наблюдаемым и ожидаемым последствиям изменения климата.

«В целом предусматривается улучшение системы мониторинга, отчетности и верификации. Для расширения углеродного рынка Казахстана ведется работа по интеграции с европейской системой торговли выбросами совместно с Еврокомиссией и Всемирным банком. Результаты данной работы обеспечат выход на международные углеродные рынки», – заключил собеседник агентства.