Казахстан готовится к участию в ЭКСПО-2027 в Белграде

Казахстан и Сербия обсудили новые направления сотрудничества — от искусственного интеллекта и энергетики до туризма и участия республики в международной выставке ЭКСПО-2027 в Белграде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство иностранных дел РК.

Посол Казахстана Болат Иманбаев провел встречу с заместителем министра иностранных дел Сербии Тамарой Растовац-Сиамашвили.

В ходе переговоров стороны обсудили реализацию текущих проектов и перспективы расширения двустороннего сотрудничества. В числе приоритетных направлений были названы цифровизация, искусственный интеллект, энергетика, сельское хозяйство, туризм и строительство.

Отдельное внимание было уделено культурно-гуманитарным связям. Стороны выразили заинтересованность в активизации контактов в сфере образования и здравоохранения, а также между спортивными и творческими коллективами.

Кроме того, дипломаты сверили график предстоящих двусторонних мероприятий на 2026–2027 годы. В их числе — участие Казахстана в Международной специализированной выставке ЭКСПО-2027, которая пройдет в Белграде.

Ранее Kazinform сообщал, что по итогам официального визита Президента Сербии Александра Вучича в Казахстан стороны подписали 11 документов. Они охватывают здравоохранение, экономику и ряд других направлений сотрудничества.

Также сообщалось, что Казахстан и Сербия намерены увеличить взаимный товарооборот до 1 млрд долларов. По итогам 2025 года объем торговли между странами составлял около 120 млн долларов.