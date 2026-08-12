Казахстан готовится к погодному удару: жара сменится грозами и шквалом

Штормовое предупреждение на 12 августа объявлено в 16 областях Казахстана. Синоптики прогнозируют грозы, ливни, град, шквалистый ветер и пыльные бури, а в южных и юго-восточных регионах — сильную жару до 44 градусов, передает Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Область Абай. Ночью на западе, севере и в центре области ожидаются дождь и гроза. Днем на севере, востоке и юге — дождь, гроза, град и шквал. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе, севере и юге порывы 15–20 м/с, местами до 23 м/с. Днем температура воздуха составит 35–38 градусов. На западе, востоке и в центре сохраняется высокая, на юге — чрезвычайная пожарная опасность. 14 августа днем на юге области ожидается очень сильная жара до 40–41 градуса.

Акмолинская область. Ночью и утром на востоке ожидаются дождь и гроза, на западе и севере — туман. Ветер северо-западный, северный, ночью на востоке и юге порывы 15–20 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-востоке и в центре — высокая.

Актюбинская область. Днем на западе и в центре ожидаются небольшой дождь, гроза, град и шквал. Ветер северо-восточный с переходом на южный, на юге и в центре порывы 15–18 м/с. На юге и западе температура поднимется до 35 градусов. На севере сохраняется высокая, по области — чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Алматинская область. 12 августа в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный, западный, в горах порывы 15–20 м/с. Днем температура составит 35–38 градусов. На западе и севере сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге и востоке — высокая. 12–14 августа на севере области ожидается очень сильная жара до 40–41 градуса.

Атырауская область. 12 августа на западе, юге и востоке ожидаются небольшой дождь и гроза. Днем температура составит 35–36 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Восточно-Казахстанская область. Ночью на западе и севере ожидаются дождь и гроза. Днем на севере, востоке и юге — дождь, гроза, град и шквал. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем на севере, востоке и юге 15–20 м/с, порывы до 23 м/с. Температура воздуха составит 35–39 градусов. На западе, юго-востоке и в центре сохраняется высокая, на юге — чрезвычайная пожарная опасность.

Жамбылская область. Днем в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, в горах порывы 15–20 м/с. Днем ожидается сильная жара 38–42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке и юге области — высокая.

Область Жетісу. Днем в горных районах ожидаются кратковременный дождь, гроза и град. В районе Алакольских озер порывы северо-восточного ветра достигнут 15–20 м/с. Днем температура составит 35–39 градусов. На севере и юге сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке и в центре — чрезвычайная. 12–14 августа на севере и востоке области ожидается очень сильная жара до 40–41 градуса.

Западно-Казахстанская область. Днем ожидается сильная жара до 35 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке — высокая.

Карагандинская область. Ночью и утром на юге и востоке ожидаются небольшой дождь и гроза. Ветер северный, северо-восточный, на западе, севере и востоке порывы 15–20 м/с. Днем на юге температура составит 35–39 градусов. На западе, востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере — высокая. 13–14 августа днем на юге области ожидается очень сильная жара до 40–41 градуса.

Кызылординская область. В центре и на востоке ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный, в центре и на востоке 15–20 м/с. Днем температура воздуха составит 40–43 градуса. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Мангистауская область. На севере и северо-западе ожидаются небольшой дождь и гроза. Ночью и утром на западе возможен туман, днем в центре — пыльная буря. Ветер северо-западный, северный, днем на севере и в центре порывы 15–20 м/с. На юге температура поднимется до 40 градусов. На западе сохраняется высокая, на северо-востоке и в центре — чрезвычайная пожарная опасность.

Павлодарская область. На севере и востоке ожидаются дождь и гроза. Ветер северо-западный, порывы 15–20 м/с. В центре и на юге сохраняется высокая пожарная опасность.

Северо-Казахстанская область. Ночью на востоке и юге ожидается дождь, на севере — небольшой дождь. На севере, востоке и юге возможны гроза, град и шквал. Ночью и утром на западе — туман. Ветер северо-западный, западный, на севере, востоке и юге порывы 15–20 м/с, временами до 25 м/с. На западе и севере сохраняется высокая пожарная опасность.

Туркестанская область. В горных районах ожидаются кратковременный дождь, гроза и шквал, на севере области — пыльная буря. Ветер северо-западный, на западе, севере и в горных районах порывы 15–20 м/с. 12–14 августа днем ожидается сильная жара 40–44 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Область Ұлытау. Ожидается северный, северо-восточный ветер, на севере, юге и востоке порывы 15–20 м/с, ночью временами до 23 м/с. Днем температура составит 35–37 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 13–14 августа днем на юге области ожидается очень сильная жара до 40–41 градуса.

Астана. 12 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью северо-западный, северный ветер усилится до 15–18 м/с. Температура ночью составит 11–13, днем — 26–28 градусов. 13 августа воздух прогреется до 28–30 градусов, 14 августа — до 32–34 градусов.

Алматы. 12 августа ожидается переменная облачность без осадков, днем температура составит 34–36 градусов. 13 и 14 августа возможны кратковременный дождь и гроза, при этом днем сохранится сильная жара до 35–37 градусов. В горных районах Иле Алатау 12 августа ожидаются кратковременный дождь и гроза, днем порывы юго-западного ветра достигнут 15–20 м/с.

Шымкент. 12 августа ожидается переменная облачность без осадков, ветер 8–13 м/с. Днем воздух прогреется до 38–40 градусов. 13–14 августа температура поднимется до 40–42 градусов. В городе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Жителей регионов призывают учитывать погодные предупреждения и соблюдать меры пожарной безопасности.