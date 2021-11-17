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Казахстан готов увеличить продовольственные поставки афганскому народу – Елбасы

17 Ноября 2021 16:24
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Казахстан готов увеличить продовольственные поставки афганскому народу – Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК-Елбасы Нурсултан Назарбаев заявил о готовности нашей страны увеличить объемы гуманитарной продовольственной помощи Афганистану, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Важно консолидировать международные усилия по стабилизации непростой ситуации в Афганистане. Казахстан имеет большой потенциал для того, чтобы выступить важным центром в рамках данного процесса. Мы и до этого вместе с г-ном Карзай, когда он был Президентом, вместе начинали работать, и тысячи афганских студентов обучались в казахстанских учебных заведениях, получали профессии и возвращались. Постоянно оказывали гуманитарную помощь, и сейчас мы к этому готовы», - отметил Нурсултан Назарбаев на заседании «АСТАНА КЛУБ-2021».

Елбасы напомнил, что в августе текущего года в Алматы был передислоцирован персонал миссии ООН по содействию Афганистану.

«ООН также поддержала нашу инициативу создания международного логистического хаба в Алматы для доставки гуманитарной помощи Афганистану. В середине октября Афганистан посетила наша делегация, которая доставила пять тысяч тонн казахстанской муки для афганского народа. Хотел бы призвать международных доноров к активному использованию Казахстана в оказании гуманитарной помощи и восстановлении Афганистана», – отметил Н. Назарбаев.

«В этом контексте возрастает актуальность моей идеи о создании в Алматы международного центра ООН по реабилитации Афганистана. Казахстан готов через механизмы ООН увеличить механизмы поставок продовольствия афганскому народу, здесь должно активно действовать созданное в Казахстане агентство международного развития «KazAID», - заключил Елбасы.



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#ООН   #Внешняя политика Казахстана   #Афганистан   #Первый Президент - Елбасы  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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