Казахстан готов увеличить экспорт продукции в Китай по 135 товарным позициям - Алихан Смаилов

29 Ноября 2022, 17:29

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Актуальные вопросы укрепления казахстанско-китайского сотрудничества обсудили Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе двусторонних переговоров в режиме видеоконференцсвязи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

По итогам прошлого года объем товарооборота между Казахстаном и Китаем увеличился на 14% и достиг 18 млрд долларов. В этом году наблюдается еще более динамичный рост: за 10 месяцев данный показатель вырос почти на 33% и составил 19,7 млрд долларов.

«Главами наших государств поставлена цель по увеличению товарооборота до 35 млрд долларов к 2030 году. Мы готовы совместно с китайскими коллегами работать над этой амбициозной задачей», — подчеркнул Премьер-Министр.

По его словам, необходимо и дальше расширять номенклатуру поставляемых товаров и услуг, а также установить больше прямых контактов между деловыми кругами двух стран.

В частности, Казахстан готов подкрепить положительный торговый тренд и увеличить экспорт своей продукции в Китай по 135 товарным позициям.

Ли Кэцян отметил, что Китай рассматривает Казахстан в качестве дружественного соседа и важного торгового партнера. По его словам, особый интерес для КНР представляют наращивание поставок грузов и сельхозпродукции, запуск новых проектов в сфере энергетики, а также развитие гуманитарных связей и взаимодействия в области защиты окружающей среды.

Фото: primeminister.kz