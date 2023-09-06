РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:07, 06 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстан готов увеличить экспорт продукции в Италию по 110 товарным позициям - Алихан Смаилов

    None
    Фото: primeminister.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов встретился с заместителем Председателя Совета министров – министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни, находящемся в РК с официальным визитом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

    Италия входит в тройку крупнейших торговых партнеров Казахстана в мире и занимает первое место среди стран ЕС. Так, двусторонний товарооборот в прошлом году вырос почти на 55%, достигнув порядка $15 млрд. Италия стабильно входит в пятерку крупнейших инвесторов из ЕС в экономику РК. Общий приток инвестиций за последние 17 лет достиг $7,3 млрд. По итогам прошлого года их объем вырос почти в 2,5 раза и составил порядка $300 млн.

    «Тем не менее, мы видим значительный потенциал для наращивания торговли. Мы готовы увеличить экспорт казахстанской продукции в Италию по 110 товарным позициям на сумму свыше $900 млн», — сказал Алихан Смаилов.
    Антонио Таяни обозначил готовность Италии укреплять отношения с Казахстаном в различных направлениях. Приоритетом при этом являются торговля, энергетика и промышленность.
    «Мы готовы открывать совместные предприятия, запускать новые казахстанские компании в Италии. Мы также хотели бы создать бизнес-совет, который бы способствовал еще более крепкому сотрудничеству между нашими предприятиями», — сказал он.

    Кроме того, он отметил важность открытия нового итальянского института культуры в Алматы, который будет способствовать увеличению обмена студентами между двумя странами.
    Теги:
    Правительство РК Алихан Смаилов Внешняя политика Казахстана Экономика Образование Премьер-министр РК Главная Интеграция и партнерство Международная деятельность Правительство
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:00
    Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
    Сегодня, 15:20
    Обязательно к посещению: куда сходить в Боровом
    Сегодня, 14:58
    Три офицера Нацгвардии получили ранения на полигоне в Жамбылской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!