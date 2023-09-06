Казахстан готов увеличить экспорт продукции в Италию по 110 товарным позициям - Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов встретился с заместителем Председателя Совета министров – министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни, находящемся в РК с официальным визитом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Италия входит в тройку крупнейших торговых партнеров Казахстана в мире и занимает первое место среди стран ЕС. Так, двусторонний товарооборот в прошлом году вырос почти на 55%, достигнув порядка $15 млрд. Италия стабильно входит в пятерку крупнейших инвесторов из ЕС в экономику РК. Общий приток инвестиций за последние 17 лет достиг $7,3 млрд. По итогам прошлого года их объем вырос почти в 2,5 раза и составил порядка $300 млн.

«Тем не менее, мы видим значительный потенциал для наращивания торговли. Мы готовы увеличить экспорт казахстанской продукции в Италию по 110 товарным позициям на сумму свыше $900 млн», — сказал Алихан Смаилов.



«Мы готовы открывать совместные предприятия, запускать новые казахстанские компании в Италии. Мы также хотели бы создать бизнес-совет, который бы способствовал еще более крепкому сотрудничеству между нашими предприятиями», — сказал он.



Антонио Таяни обозначил готовность Италии укреплять отношения с Казахстаном в различных направлениях. Приоритетом при этом являются торговля, энергетика и промышленность.Кроме того, он отметил важность открытия нового итальянского института культуры в Алматы, который будет способствовать увеличению обмена студентами между двумя странами.