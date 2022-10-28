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Казахстан готов укреплять промышленную кооперацию с Беларусью – Алихан Смаилов

Редактор:  
Ринат Дусумов
28 Октября 2022, 10:45
Казахстан готов укреплять промышленную кооперацию с Беларусью – Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В преддверии очередного заседания Совета глав правительств СНГ в Астане Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с Премьер-Министром Беларуси Романом Головченко. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина РК.

Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве и проведения дней культуры Казахстана в Беларуси.

Алихан Смаилов отметил, что в рамках работы по увеличению взаимной торговли Казахстан планирует расширить экспорт на белорусский рынок. В этой связи Правительством был обновлен Перечень потенциальных экспортных товаров, который в ближайшее время будет направлен на рассмотрение руководству Беларуси. В целом же по итогам прошлого года товарооборот между странами вырос на 20%.

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«На данном этапе мы готовы совместно проработать поставки 105 видов несырьевых товаров в различных отраслях», — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, одним из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества также является промышленная кооперация. На сегодня совместно запущено 7 проектов с созданием 1,5 тыс. рабочих мест, на стадии реализации находятся еще 2 проекта. По мнению Премьер-Министра, важно не снижать эффективность данной работы.

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В свою очередь Роман Головченко отметил большие перспективы по запуску совместных проектов в сельском хозяйстве, в частности, товарно-молочных комплексов в Казахстане по белорусским технологиям.

В целом Премьер-Министр Беларуси подтвердил готовность целенаправленно укреплять взаимодействие по всему спектру двусторонних отношений.


Фото: primeminister.kz

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