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Казахстан готов участвовать в двух инициативах стран-членов ВТО

24 Июня 2021, 09:51
Казахстан готов участвовать в двух инициативах стран-членов ВТО

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ – Постоянный представитель Казахстана при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Жанар Айтжанова выступила в ходе Генерального совета Всемирной торговой организации (ВТО) в рамках обсуждения приоритетных вопросов предстоящей 12-й Министерской конференции ВТО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

Постпред отметила присоединение Казахстана к двум совместным заявлениям и инициативам стран-членов ВТО – по борьбе с пандемией COVID-19 («Торговля и здоровье») и об отмене экспортных ограничений на продукты питания, закупаемые Всемирной продовольственной программой ООН в гуманитарных целях.

Вклад в преодоление пандемии является приоритетным вопросом 12-й Министерской конференции ВТО. В этой связи Казахстан придает большое значение его дальнейшему обсуждению для принятия на предстоящей встрече конкретных решений.

Указанные заявления ВТО ориентированы на устранение излишних торговых барьеров при торговле медицинскими препаратами и товарами, необходимыми для борьбы с пандемией, а также облегчение поставок предоставляемой ООН критически важной гуманитарной продукции в нуждающиеся страны, наиболее пострадавшие от её последствий.

В настоящее время инициатива по борьбе с пандемией COVID-19 поддерживается 25 странами-членами ВТО. К заявлению об отмене экспортных ограничений на продукцию, закупаемую Всемирной продовольственной программой ООН, присоединились 54 члена ВТО. При этом, число стран, поддерживающих данные инициативы, неуклонно растет.


Внешняя политика Казахстана   МИД РК   ВТО  
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