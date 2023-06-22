Казахстан готов рассмотреть возможность возобновления процесса по Сирии - МИД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИД РК прокомменировал итоги 20-й Международной встречи высокого уровня по Сирии в Астанинском формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Объявление Республикой Казахстан 20-й Международной встречи высокого уровня по Сирии в Астанинском формате завершающим этапом переговорного процесса на своей территории базируется на следующем.

Известно, что данный формат был создан как дополнительная площадка для переговоров к Женевскому процессу и предназначался для решения конкретных практических задач по прекращению конфликта.

В настоящее время его первоначальные цели – создание зон деэскалации, прекращение кровопролития между конфликтующими сторонами и предотвращение масштабного гуманитарного кризиса достигнуты.

На сегодняшний день политическая ситуация в регионе Ближнего Востока кардинально меняется. Отмечается стремление к восстановлению отношений арабских государств с Дамаском. Возобновлено членство Сирии в Лиге арабских государств.

Братская нам Турецкая Республика намерена нормализовать отношения с дружественной Сирией.

В этой связи, постепенный выход Сирии из изоляции в регионе с твердой уверенностью можно расценивать как успешный результат усилий т.н. Астанинского процесса по Сирии.

Вместе с тем, в случае если со стороны участников Международных встреч по Сирии в Астанинском формате будет выражена коллективная просьба продолжить переговоры в Астане, Казахстан готов рассмотреть возможность возобновления процесса в качестве жеста доброй воли с учетом хода переговоров на других площадках и ситуации в Сирии в целом.

Напомним, вице-министр иностранных дел РК Канат Тумыш ранее заявил о том, что Астанинский процесс по Сирии официально завершен.