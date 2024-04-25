Казахстан готов принять участие в строительстве трансафганских железных дорог

Расширение региональных транспортных возможностей – один из ключевых вопросов визита казахстанской делегации в Афганистан. На встрече заместителей премьер-министров Казахстана и Афганистана Серика Жумангарина и Абдула Гани Барадара стороны выразили взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества по проектам транспортной интеграции Центральной и Южной Азии. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

В ходе мероприятия обозначена готовность казахстанской стороны участвовать в реализации проектов по развитию трансафганского коридора: строительстве железных дорог Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар и Герат — Кандагар — Спин-Булдак. Проект даст возможность сократить время доставки грузов между странами региона почти в 10 раз, а также снизить стоимость перевозок грузов. Казахстан готов принять участие в строительстве трансафганской магистрали посредством поставок материалов для верхнего строения железнодорожного пути, шпал и скреплений собственного производства.

Фото: Правительство РК

Фото: Правительство РК

За последние три года объем экспортных перевозок из Казахстана в Афганистан растет: за 2023 год объем перевозок по железной дороге составил 2,7 млн тонн, из них 1,5 млн тонн — мука и зерно. Это на 14% больше в сравнении с уровнем 2021 года. Прогноз на ближайшие годы — увеличение экспорта на 40%. При этом к 2030 году ожидается рост перевозок в 3 раза.

Фото: Правительство РК

Стороны также обсудили возможности возобновления воздушного сообщения между странами. В рамках меморандума о взаимопонимании между авиационными властями Казахстана и Афганистана авиаперевозчики сторон имеют право выполнять три регулярных пассажирских/грузовых рейса в неделю. Казахстанская сторона готова рассмотреть этот вопрос при поступлении заявок от афганских авиакомпаний.

Представители АО «НК „КТЖ“ также презентовали экспортные и транзитные возможности Казахстана для увеличения взаимного грузопотока.

— Стартовал пилотный проект по организации нового мультимодального экспортного маршрута из Казахстана через Узбекистан, Афганистан, Пакистан и далее — морем до порта Джебель-Али в ОАЭ. Новый маршрут организован при участии KTZ Express. Экспортер — казахстанская Bio Synergy co, партнер по доставке груза — пакистанская National Logistics Cell (NLC). Сейчас в Павлодарской области началась погрузка груза. Это алюмосиликатная полая микросфера. В Алматы груз будет перегружен в контейнеры и переброшен на машины пакистанского партнера. И далее автотранспортом — через Узбекистан и Афганистан до порта Карачи в Пакистане. Оттуда два контейнера отправятся морем до порта Джебель-Али в ОАЭ, — сообщил управляющий директор АО «НК „КТЖ“ Бауыржан Урынбасаров.

По его словам, ожидаемый срок доставки грузов до места назначения — около 20-25 дней. При успешной реализации пилотного проекта ожидается активное развитие этого направления и привлечение значительных объемов грузопотока по новому маршруту.

Кроме того, состоялись встречи Серика Жумангарина с министром иностранных дел Афганистана Амиром Муттаки и министром торговли и промышленности Нуриддином Азизи.

Фото: Правительство РК

Фото: Правительство РК

Фото: Правительство РК