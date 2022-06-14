14 Июня 2022 13:37

Казахстан готов принять индийских студентов из Украины – глава Минздрава

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские медицинские университеты смогут помочь индийским студентам перевестись из Украины. Об этом сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Официально к нам обратилось правительство Индии, вчера посетила нашу страну министр иностранных дел Индии. Был озвучен вопрос о том, что более 20 тыс. индийских студентов в Украине остались без образования, и просили помощи у нас. В принципе, наши медицинские университеты готовы помочь, принять около 200 студентов», - сообщила Ажар Гиният журналистам после заседания Правительства.

Она уточнила, что иностранные студенты сами платят за учебу. Также глава Минздрава ответила, что по возможности будет рассмотрен вопрос обеспечения общежитием индийских студентов.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения РК Ажар Гиният провела встречу с министром иностранных дел и культуры Республики Индия Минакши Лекхи.

