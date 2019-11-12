+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 2 °С
USD 388.70 EUR 428.70
RUB 6.08 CNY 55.46
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстан готов принять глобальный саммит по ядерной безопасности в будущем - Нурсултан Назарбаев

12 Ноября 2019 11:30
Поделиться:
Казахстан готов принять глобальный саммит по ядерной безопасности в будущем - Нурсултан Назарбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе Пятого ежегодного заседания «Astana club» Первый Президент РК - Елбасы предложил возобновить практику проведения глобальных саммитов по ядерной безопасности каждые два года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Глобальный альянс лидеров за безъядерное оружие предложил создать Елбасы
Назрела необходимость создания полноценной Евразийской модели безопасности - Елбасы Соперничество между мировыми державами вышло на новый уровень - Нурсултан Назарбаев Елбасы: «Astana Club» стал авторитетным форумом на высоком уровне

«В преддверии обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия нам снова следует задуматься о необходимости универсализации основных положений данного документа (Соглашение по ядерному разоружению - прим. автора). Считаю, что необходимо ужесточить меры международной ответственности за выход из Договора, подкрепив их соответствующими резолюциями Совбеза ООН. Особое внимание должно быть уделено скорейшему вступлению в силу Договора о запрещении ядерного оружия, Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», - сказал Елбасы.

В этой связи Нурсултан Назарбаев предложил возобновить практику проведения глобальных саммитов по ядерной безопасности каждые два года.

«Пользуясь случаем, хотел бы вновь выступить с предложением возобновить практику проведения глобальных саммитов по ядерной безопасности каждые два года, которые остановились. Казахстан готов принять один из таких саммитов в будущем в своей столице. И Казахстан имеет на это моральное право перед всем миром как государство, закрывшее один из крупнейших ядерных полигонов и отказавшееся от четвертого ракетно-ядерного потенциала в мире», - подчеркнул Первый Президент.

Ранее Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев предложил создать Глобальный альянс лидеров за безъядерное оружие.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Первый Президент - Елбасы,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив