Казахстан готов принять глобальный саммит по ядерной безопасности в будущем - Нурсултан Назарбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе Пятого ежегодного заседания «Astana club» Первый Президент РК - Елбасы предложил возобновить практику проведения глобальных саммитов по ядерной безопасности каждые два года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В преддверии обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия нам снова следует задуматься о необходимости универсализации основных положений данного документа (Соглашение по ядерному разоружению - прим. автора). Считаю, что необходимо ужесточить меры международной ответственности за выход из Договора, подкрепив их соответствующими резолюциями Совбеза ООН. Особое внимание должно быть уделено скорейшему вступлению в силу Договора о запрещении ядерного оружия, Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», - сказал Елбасы.

В этой связи Нурсултан Назарбаев предложил возобновить практику проведения глобальных саммитов по ядерной безопасности каждые два года.

«Пользуясь случаем, хотел бы вновь выступить с предложением возобновить практику проведения глобальных саммитов по ядерной безопасности каждые два года, которые остановились. Казахстан готов принять один из таких саммитов в будущем в своей столице. И Казахстан имеет на это моральное право перед всем миром как государство, закрывшее один из крупнейших ядерных полигонов и отказавшееся от четвертого ракетно-ядерного потенциала в мире», - подчеркнул Первый Президент.

Ранее Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев предложил создать Глобальный альянс лидеров за безъядерное оружие.