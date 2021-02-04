Казахстан готов принимать меры по выполнению обязательств в рамках ОПЕК+

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3 февраля прошло 26-заседание Совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в формате видеоконференции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

На заседании были отмечены положительные тенденции на мировом нефтяном рынке, благодаря принимаемым мерам по сокращению добычи. Рост мировой экономики прогнозируется на уровне 4,4% в 2021 году, мировой спрос на нефть составит 95,9 млн барр/сутки (рост на 5,6 млн барр/сутки по сравнению с 2020 годом).

Также отмечено улучшение показателей по выполнению обязательств странами-участницами Соглашения за декабрь (101%, из них страны ОПЕК – 103%, страны не ОПЕК – 93%).

Казахстан, в свою очередь, выразил готовность принимать дальнейшие меры по выполнению своих обязательств и компенсации ранее перевыполненных объемов.

Напомним, в начале года ОПЕК+ разрешила Казахстану и России увеличить добычу нефти в феврале и марте. Данное решение было принято в ходе министерского заседания стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции.