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    12:31, 28 Апрель 2022 | GMT +6

    Казахстан готов подписать соглашение с Россией о паспортах вакцинации

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК выразило готовность подписать соглашение о взаимном признании паспортов вакцинации с РФ. Об этом сообщила вице-министр Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По паспортам вакцинации: действительно, к нам поступило соглашение от Российской Федерации через Министерство иностранных дел. Министерство здравоохранения РК свою позицию выразило – мы готовы подписать это соглашение. На сегодняшний день проводятся работы с Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности, потому что есть технические вопросы. Как только МЦРИАП даст свое заключение, оно тут же поступит в МИД, и уже через МИД будет препровождено в Россию», - сказала А. Есмагамбетова в кулуарах Сената Парламента РК.

    Вице-министра также спросили о сроках заключения соглашения.

    «О сроках говорить пока не могу, потому что мы свою позицию выразили давно. Сейчас вопросы технического характера, они связаны с компетенцией МЦРИАП», - добавила А. Есмагамбетова.

    30 марта Министерство здравоохранения РК получило на согласование проект соглашения с Россией о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса.

    Теги:
    Минздрав РК Общество Коронавирус в мире Здравоохранение
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