Казахстан готов подписать соглашение с Россией о паспортах вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК выразило готовность подписать соглашение о взаимном признании паспортов вакцинации с РФ. Об этом сообщила вице-министр Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По паспортам вакцинации: действительно, к нам поступило соглашение от Российской Федерации через Министерство иностранных дел. Министерство здравоохранения РК свою позицию выразило – мы готовы подписать это соглашение. На сегодняшний день проводятся работы с Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности, потому что есть технические вопросы. Как только МЦРИАП даст свое заключение, оно тут же поступит в МИД, и уже через МИД будет препровождено в Россию», - сказала А. Есмагамбетова в кулуарах Сената Парламента РК.

Вице-министра также спросили о сроках заключения соглашения.

«О сроках говорить пока не могу, потому что мы свою позицию выразили давно. Сейчас вопросы технического характера, они связаны с компетенцией МЦРИАП», - добавила А. Есмагамбетова.

30 марта Министерство здравоохранения РК получило на согласование проект соглашения с Россией о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса.