Казахстан готов оказать полную поддержку европейскому бизнесу для успешной реализации проектов в РК – Мухтар Тлеуберди

БРЮССЕЛЬ.КАЗИНФОРМ - Сегодня в бельгийской столице проходит 31-е заседание Берлинского евразийского клуба, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе мероприятия с приветственной речью выступил заместитель Премьер-Министра РК - Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди.

Глава казахстанской делегации отметил, что в условиях сложившейся ситуации в мире сотрудничество с иностранными инвесторами для Казахстана имеет особое значение и, поэтому Казахстан готов приложить максимум усилий и оказать полную поддержку представителям европейского бизнеса для успешной реализации совместных проектов в Казахстане.

«Казахстан неизменно придерживается курса по развитию и укреплению стратегического партнерства по всем основным направлениям со своим крупнейшим торгово-экономическим партнером - Европейским Союзом.

За 28 лет дипломатических отношений с Европейским Союзом создана прочная договорно-правовая база, которая способствовала успешному развитию экономического сотрудничества, в том числе в направлениях торговли и инвестиций. Евросоюз занимает 1-е место среди торговых и инвестиционных партнеров нашей страны. На долю Евросоюза приходится 27,7% внешнеторгового оборота (за 2020г.) и 44,6% иностранного капитала, инвестированные в экономику Казахстана (с 2005 – 9 мес. 2020 г.). В 2005–2020 годах валовой приток прямых иностранных инвестиций из стран ЕС в экономику Казахстана достиг более 157 млрд долларов США. Благодаря слаженной работе, в 2020 году европейскими инвесторами успешно реализованы 12 проектов на сумму 467 млн долларов США», - сообщил М.Тлеуберди.

На стадии реализации находятся еще 23 проекта на сумму 1,2 млрд долларов США, из них 8 проектов на сумму 487 млн долларов введутся в текущем году.

Ключевым документом, который определяет дальнейшее развитие сотрудничества между РК и ЕС в различных сферах, является Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС), подписанное в 2015 году.

Вступление в силу этого документа ровно год назад знаменует для обеих сторон значимую историческую веху взаимного сотрудничества, будет содействовать расширению горизонтов политического взаимодействия и углублению экономических связей, придаст новый импульс комплексному диалогу Казахстана с ЕС и государствами – членами Евросоюза как в двустороннем формате, так и на региональном и глобальном уровнях.

«Глава нашего государства, Касым-Жомарт Токаев, четко обозначил наши приоритеты в условиях посткризисного развития, среди которых первоочередными являются защита жизни и здоровья всех граждан, повышение доходов населения, поддержка и развитие бизнеса.

В этой связи в настоящее время решаются наиболее актуальные задачи, среди которых повышение самодостаточности казахстанской экономики путем выстраивания новой структуры экономики и определения роли главных ее секторов» - сказал заместитель Премьер-Министра РК – Министр иностранных дел РК.

«Касательно взаимоотношений с партнерами из Германии и других стран ЕС, мы готовы оказать полную поддержку всем работающим у нас компаниям», - сказал М.Тлеуберди.

Посольство РК в ФРГ выступило организатором очередного 31-го заседания Берлинского Евразийского клуба (БЕК) в городе Брюсселе.

В ходе мероприятия, организованного в гибридном формате при поддержке Восточного комитета германской экономики (ВКГЭ), Комитета по инвестициям МИД РК совместно с АО «НК «Казах Инвест» были рассмотрены вопросы сотрудничества и привлечения инвестиций в сфере сельского хозяйства, туризма, а также развития экспортного потенциала Казахстана.

В мероприятии приняли участие свыше 100 представителей правительственных и деловых кругов Казахстана, Германии, Бельгии, в том числе Посол РК в ФРГ Д. Карипов, органов ЕС, отраслевых и региональных бизнес-ассоциаций, руководителей ведущих европейских компаний, включая SAP SE, BayWa AG, CLAAS, AGRO Global GmbH, Deutsche Bank, GOLDBECK Solar GmbH, DB Engineering & Consulting GmbH, John Deere Walldorf GmbH & Co. KG и т.д.