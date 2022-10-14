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Казахстан готов наращивать взаимодействие с Вьетнамом — Алихан Смаилов
14 Октября 2022, 15:52

Казахстан готов наращивать взаимодействие с Вьетнамом — Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопросы углубления экономического и социально-культурного сотрудничества обсудили Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сферах торговли, транзита и логистики, туризма, сельского хозяйства.

Премьер-Министр отметил, что с момента установления дипломатических отношений в 1992 году Казахстан и Вьетнам наладили конструктивный диалог и достигли высокого уровня двустороннего взаимодействия.

По его словам, за последние 7 лет товарооборот между странами увеличился в 2 раза. Этому в том числе способствовало подписание в 2015 году Соглашения о зоне свободной торговли между странами ЕАЭС и Вьетнамом.

«При этом мы готовы уже сейчас нарастить казахстанский экспорт более чем на 500 млн долларов по 90 наименованиям товаров», — отметил Алихан Смаилов.

Вместе с тем Алихан Смаилов поднял вопрос предоставления казахстанским гражданам возможности безвизового въезда во Вьетнам, что окажет положительный эффект на развитие торговли и туризма между странами.

Кроме того, Премьер-Министр подчеркнул, что значительный интерес для Казахстана представляет расширение сотрудничества в области сельского хозяйства, особенно в сфере рисоводства.

«Научные исследования и современные вьетнамские технологии возделывания этой культуры могут быть полезны для нашей страны. Мы готовы приступить к практическому сотрудничеству с вьетнамскими коллегами в данном направлении», — отметил он.

Со своей стороны, Во Тхи Ань Суан подчеркнула, что Вьетнам уделяет большое внимание вопросам укрепления сотрудничества с Казахстаном.

«Доверительный политический диалог между нашими странами является основой для дальнейшего расширения двустороннего партнерства. Казахстан занимает важное географическое положение – соединяет крупные мировые рынки. Мы готовы рассмотреть конкретные предложения для совместной работы во всех взаимовыгодных направлениях», — сказала Во Тхи Ань Суан.


Фото: primeminister.kz

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