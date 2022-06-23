23 Июня 2022 19:40

Казахстан готов к активной работе с институтами ОБСЕ по реализации реформ - спикер Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев провел встречу с Директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Маулен Ашимбаев отметил, что Казахстан сейчас находится на важном этапе своего развития, подчеркнув, что в стране по инициативе Главы государства реализуются системные реформы во всех сферах.

В ходе встречи Спикер Сената рассказал Директору Бюро о состоявшемся 5 июня текущего года референдуме, итоги которого продемонстрировали поддержку казахстанцев курса на обновление и строительство демократического, правового и справедливого государства.

По словам Маулена Ашимбаева, конституционная реформа обеспечит усиление защиты прав граждан, повышение роли Парламента, укрепление регионов и дальнейшее развитие политической конкуренции в стране.

« Все преобразования, проводимые в нашей стране, носят не ситуативный, а системный характер. В их основе лежит стремление к построению справедливого государства с равными возможностями для всех граждан. Мы готовы к активной работе с институтами ОБСЕ по реализации реформ в Казахстане «, - сказал Маулен Ашимбаев.

В свою очередь, директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи подчеркнул важность того, что после январских событий Казахстан выбрал путь развития, нацеленный на открытость и продвижение демократических ценностей.

В завершении встречи Маулен Ашимбаев ещё раз отметил важность дальнейшего усиления сотрудничества Казахстана с ОБСЕ и подчеркнул, что Сенат Парламента Казахстана готов к активизации этой работы, в том числе по линии БДИПЧ.