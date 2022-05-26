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    Казахстан готов делиться со странами ЕАЭС достижениями в сфере кибербезопасности

    26 Мая 2022, 10:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Евразийский экономический форум открылся в Бишкеке. Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Асхат Оразбек выступил на одной из панельных сессий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На панельной сессии «Цифровое развитие, как ключ эффективной интеграции» выступил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Асхат Оразбек.

    «В 2020 году у нас был определен уполномоченный орган по защите персональных данных. В 2018 году была инициирована программа «Киберщит Казахстана», в ходе ее реализации мы со 108-го места в мире перешли на 31-е место. Создан целый ряд инструментов для защиты, как государственных, так и персональных данных. Например, у нас реализован такой сервис, как контроль персональных данных. Это когда любой оператор персональных данных, будь то государственный или частный, который хочет получить доступ к вашим персональным данным, направляет вам запрос. И вы, со своего смартфона, одобряете либо не одобряете этот доступ. Так работают банки, некоторые операторы», – сообщил А. Оразбек.

    Вице-министр также сообщил, что для защиты государственных данных реализован инструмент «удаленное рабочее место», с помощью которого каждый пользователь-госорган может работать со своей инфраструктурой, которая находится в защищенном контуре, без Интернета.

    А. Оразбек заявил, что Казахстан готов делиться этими и другими инструментами с партнерами по Евразийскому экономическому союзу. Также Казахстан, который продвинулся в защите государственных и персональных данных, готов делиться криптографией, для обеспечения безопасности при передаче данных между странами-партнерами по ЕАЭС. Важным вопросом является защита персональных данных при их трансграничной передаче.

    По словам А. Оразбека, необходима комплексная интеграция в области защиты данных, и для этого есть все необходимое.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Безопасность Кыргызстан ЕАЭС Цифровой Казахстан Сотрудничество Международная деятельность РК МЦРИАП
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