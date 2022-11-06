Казахстан гарантировал себе десять медалей ЧА-2022 по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан и Серик Темиржанов провели первые бой на чемпионате Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В своем первом поединке на турнире в весовой категории до 54 кг Сабырхан сразился с монголом Дорьныамбуу Ганболдом и одержал победу единогласным решением судей — 5:0.

В свою очередь, в 1/4 финала в весовой категории до 57 кг Темиржанов встретился с иорданцем Юсефом Иашашем и так же выиграл у него единогласным решением судей. Таким образом, Махмуд Сабырхан и Серик Темиржанов вышли в полуфинал континентального первенства и гарантировали себе как минимум бронзовые медали.

Добавим, что Сабырхан является финалистом чемпионата мира-2021 в Белграде (Сербия), а также неоднократным призером чемпионатов Азии среди молодежи. За казахстанским боксером закрепилось прозвище «Казахский Ломаченко» — за схожий стиль с Василием Ломаченко.

Серик Темиржанов в прошлом году стал серебряным призером чемпионата мира в Белграде (Сербия). Также он выигрывал «золото» молодежного чемпионата Азии.

На данный момент у сборной Казахстана уже десять полуфиналистов ЧА-2022: Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Жазира Оракбаева (52 кг), Жайна Шекербекова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Мадина Нуршаева (66 кг), Дарига Шакимова (70 кг), Гульсая Ержан (81 кг), Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).



