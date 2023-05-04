Казахстан футбольная страна - Президент ФИФА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино посетил Казахстан с официальным визитом. В ходе визита он встретился с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, государственными чиновниками и представителями футбольного сообщества, чтобы обсудить развитие футбола в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Джанни Инфантино прибыл в Казахстан поздним вечером 2 мая в рамках турне по Центральной Азии с целью активизации развития футбола в регионе.

Фото: akorda.kz

ФИФА готова поделиться успешным международным опытом

3 мая во время встречи с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино сообщил, что ФИФА готова поделиться успешным международным опытом и оказать содействие развитию футбола в Казахстане.

Фото: akorda.kz

В ходе встречи были обсуждены вопросы повышения потенциала казахстанского футбола и развития детско-юношеского спорта.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Джанни Инфантино с недавним переизбранием на пост Президента ФИФА и поблагодарил его за неоценимый вклад в развитие футбола во всем мире, в том числе в нашей стране.

Джанни Инфантино работал советником футбольных организаций в Испании, Италии и Швейцарии. В феврале 2016 года на внеочередном конгрессе он был избран Президентом организации. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после многочисленных коррупционных скандалов в организации. До того, как стать Президентом ФИФА, Инфантино занимал должность генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с 2009 по 2016 год.

16 марта 2023 года Инфантино вновь был переизбран на пост Президента Международной федерации футбола (ФИФА).

Президент Казахстана высоко оценил перспективы расширения сотрудничества с ФИФА.

«Считаю, что Ваш визит крайне важен с точки зрения развития футбола в Казахстане. Я знаю, что Вы многое делаете для того, чтобы развивать футбол, который является самым популярным и зрелищным видом спорта во всем мире. Мы ценим Ваши усилия и поддерживаем Вас как президента ФИФА. Мы намерены продолжать хорошее партнерство с ФИФА и лично с Вами,» – сказал Глава государства.

Фото: akorda.kz

По его словам, в Казахстане футболом систематически занимаются более 1 млн человек. На сегодняшний день во всех регионах страны функционируют 17 футбольных центров и 2 академии, в которых проходят подготовку более 7 тысяч детей.

«Я не первый раз в Казахстане, но впервые в качестве президента ФИФА. Так что встреча с Вами – для меня особенно большая честь. Я знаю, что Вы любите футбол, как и весь народ этой прекрасной страны. Мы можем вместе делать великие дела. Казахстан стал очень важной страной в глобальном масштабе, а не только на региональном уровне. Для ФИФА это отличный партнер. Нам нужно работать вместе, потому что футбол открывает широкие возможности для интеграции общества в этой стране, а также для объединения людей других стран», - отметил Джанни Инфантино.

Фото: akorda.kz

Выступая на пресс-конференции в тот же день, он сказал, что для него большая честь посетить Казахстан. Он отметил, что развитие массового футбола стало одной из ключевых тем прошедшей встречи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Нам выпала честь встретиться с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Могу отметить, что он также является большим болельщиком футбола. Я знал это, но когда ты слышишь это лично, это что-то другое. Он большой фанат футбола, который заботится о стране и о людях, мальчиках и девочках», - сказал он.

Сборная Казахстана

Джанни Инфантино поздравил сборную Казахстана с победой над командой Дании в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы.

«Я должен поздравить Казахстан с последней победой над сборной Дании. Это была очень сложная игра. Казахстан победил одну из лучших европейских сборных. Это был очень серьезный матч. Это не была товарищеская игра. Дания, конечно, хотела выиграть, но Казахстан победил. Конечно, это всего один матч, но как он прошел - это символ для молодой страны с очень богатой культурой, историей. Страна, которая гордится собой и это отражается на игре вашей сборной», - сказал Джанни Инфантино на пресс-конференции в Астане.

Глава ФИФА также поздравил казахстанских футболистов и с успешным выступлением в Лиге наций.

«В Лиге наций сборная Казахстана провела очень успешную отборочную кампанию. В последние годы работа, которая проводится в рамках инвестирования массового футбола, и синергия между федерацией футбола и Правительством Казахстана принесет еще больше плодов. Есть определенные идеи по дальнейшему сотрудничеству. Казахстан находится на правильном пути и последние результаты это подтверждают», - добавил Джанни Инфантино.

Перспективы для развития сотрудничества между ФИФА и Казахстаном

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов назвал визит Джанни Инфантино «историческим моментом» для Казахстана. Он высоко оценил культуру управления и менеджмента ФИФА и то, что некоторые ее аспекты следует применять в Казахстане.

«ФИФА оказывает большую поддержку нашему футболу. У нас есть комплексная стратегия развития от массового до профессионального футбола. Например, мы собираемся построить поля для массового футбола в 20 городах. Мы запустили образовательные программы по футбольному менеджменту. Все текущие проекты идут по плану», - сказал Адлет Барменкулов на пресс-конференции с участием главы ФИФА Джанни Инфантино.

Адлет Барменкулов подчеркнул, что развитие футбола не ограничивается только финансированием. Он отметил, что основная задача – сделать футбол качественным и доступным.

«С этой точки зрения мы делаем все возможное для развития массового футбола. Мы договорились с ФИФА развивать три крупных направления. Мы разрабатываем специальную программу по развитию детского футбола», - добавил он.

Глава федерации пообещал заняться строительством футбольных полей не только в городах, но и в селах.

«Если мы построим футбольные поля в 20 городах, то перейдем в села. В рамках программы «Футбол на селе» мы планируем построить игровые поля в 50 селах. Я уверен, что это главное и что такой подход окажет влияние на развитие массового футбола», - отметил президент Казахстанской федерации футбола.

«Решение наших проблем в футболе - это не конкретная программа или финансирование. Что нам нужно, чтобы поднять уровень нашего футбола? Как я уже упоминал ранее, для нас важно внедрить культуру и образ мышления корпоративного управления. Ключевой вопрос – компетентность футбольных менеджеров в Казахстане», – сказал он.

По словам Джанни Инфантино, строительство футбольных полей должно стать первым шагом в развитии футбола.

«Инфраструктура является проблемой не только для Казахстана, но и для многих стран мира. Футбол — очень простой вид спорта, вам нужно только поле и мяч, и тогда вы сможете играть. Важно, чтобы мы инвестировали в инфраструктуру», - резюмировал он.

Стране нужно как можно больше стадионов, в том числе и закрытых.

«Нам не нужны большие стадионы. Нам нужны поля и небольшие стадионы, где могут играть команды и молодежь. Приверженность казахстанской федерации и Президента страны инвестировать в инфраструктуру сильна, потому что это инвестиции в народ Казахстана», - сказал он.

Поддержка ФИФА

Джанни Инфантино назвал Казахстан футбольной страной.

«Мы посетили Федерацию футбола и моего друга Адилета Барменкулова, который вместе со своей командой проделывает фантастическую работу по развитию футбола в этой прекрасной стране. Страна, которая является футбольной страной, которая любит футбол, страна, которую я посещал несколько раз, но впервые в качестве Президента ФИФА», - сказал он.

Как крупнейший международный руководящий орган в футболе, ФИФА оказывает помощь своим 211 ассоциациям-членам, включая Федерацию футбола Казахстана, различными способами для содействия развитию футбола в стране.

Один из них оказание финансовой поддержки проектам развития футбола. У ФИФА есть различные программы и инициативы, такие как программа развития FIFA Forward, которая предоставляет финансирование ассоциациям-членам для таких проектов, как строительство футбольных объектов, разработка молодежных программ и улучшение спортивной инфраструктуры.

В рамках визита, Джанни Инфантино также посетил спортивно-тренировочную базу «Талгар», которая была модернизирована в рамках программы развития FIFA Forward. С 2016 года программа поддержала 1722 проекта по всему миру на сумму 2,4 миллиарда долларов.

На спортивной базе построены три поля, которым присвоены имена выдающихся игроков Казахстана, внесших большой вклад в развитие отечественного футбола, Сеильды Байшакова и Серика Жейлитбаева.

По инициативе ФИФА для увековечения памяти единственного в мире трехкратного чемпиона мира Пеле (настоящее имя Эдсон Арантис ду Насименту) одно из полей на базе «Талгара» также названо в честь легендарного бразильского футболиста.

ФИФА также оказывает техническую помощь и поддержку ассоциациям-членам в рамках своих программ развития, включая тренировки и обучение тренеров, судей и администраторов, а также организацию мастер-классов и семинаров для обмена передовым опытом и содействия развитию футбола в стране.

«Казахстан сможет получить больше финансирования от ФИФА, если национальные мужская и женская команды попадут на чемпионаты мира, но очень важны и спортивные результаты. Что касается ФИФА, у нас есть программа Forward, бюджет которой в этом году был увеличен на 30% и достиг отметки в 8 миллиардов долларов. Наша цель состоит в том, чтобы увеличить бюджет в будущем. Мы хотим, чтобы футбол развивался во всех странах мира», - сказал Джанни Инфантино.

Футбол в современном геополитическом контексте

Джанни Инфантино подчеркнул важную роль Казахстана.

«Мы привыкли говорить, особенно в футболе, что футбол определенно объединяет мир и у него есть сила объединять страны. Сегодня утром мы обсуждали с Президентом, какую роль играет Казахстан как страна на экономической и политической арене. Что касается футбола, Казахстан является частью Европы, но Казахстан также находится на перекрестке дорог между Европой и Азией», - сказал он.

Джанни Инфантино также сказал, что очень важно, что ФИФА собирает вместе людей из разных стран на чемпионаты мира. Последним примером является чемпионат мира по футболу в Катаре. Впервые в истории чемпионат мира прошел в арабской стране.

«Вокруг этого было много критики. Я думаю, что мир увидел, что если есть способ оказать небольшое положительное влияние на общество, то это спорт. На последнем чемпионате мира мы очень переживали за безопасность, потому что на чемпионат приехали болельщики 32 команд. 1,5 миллиона болельщиков находились в одном городе во время турнира. Такого еще никогда не было на чемпионатах мира», - сказал президент ФИФА, подчеркнув, что никаких инцидентов не было зарегистрировано.

«Футбол — это не политика. Футбол для всех. В ФИФА у всех абсолютно одинаковые права и обязанности. Футбол также может стать возможностью для диалога и убедить людей и страну немного измениться, стать более открытыми и понимающими», - говорит он.

Джанни Инфантино также принял участие в церемонии открытия финального этапа Национальной школьной девичьей лиги по футболу в Астане. Он отметил, что женский футбол является одним из самых быстрорастущих видов спорта в мире и имеет большой потенциал для развития.

Национальная школьная лига Казахстана ежегодно проводится среди 5-11 классов по 10 видам спорта, в том числе по футболу. Предварительный этап стартовал в сентябре прошлого года, в нем приняли участие более 850 тысяч школьников.

В финальном этапе в трех возрастных категориях сыграют около 130 учениц из девяти футбольных школ страны.