Казахстан формирует инфраструктуру экономики искусственного интеллекта — эксперт

Поручения Президента Касым-Жомарта Токаева, данные сегодня Премьер-министру Олжасу Бектенову, свидетельствуют о том, что экономическая политика Справедливого Казахстана приобретает системный и структурный характер. Такое мнение выразил политический эксперт, вице-президент Центра народной дипломатии Казахстана Виталий Колточник, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, рост ВВП на 4,1% по итогам первого полугодия важен не только как макроэкономический показатель. Принципиальное значение имеет то, за счет каких отраслей обеспечивается эта динамика.

Обрабатывающая промышленность выросла на 9,8%, транспортная отрасль — на 7,1%, строительство — на 15,2%, а приток частных инвестиций увеличился на 21,4%.

Эксперт считает, что эти показатели свидетельствуют о постепенном переходе от сырьевой зависимости к более диверсифицированной экономике, основанной на производстве, инфраструктуре, частном капитале и технологиях.

По мнению Виталия Колточника, именно в этом проявляется экономическое содержание курса на Справедливый Казахстан. Речь идет о формировании государства справедливых правил, институциональной ответственности и долгосрочных возможностей для бизнеса, регионов и граждан.

Конституционная реформа в данном контексте создает правовой каркас новой экономической модели. Сильные институты, защита собственности, подотчетность государства и предсказуемость правил становятся прямыми условиями для привлечения инвестиций и обеспечения устойчивого роста, отметил он.

Особое значение эксперт придает цифровому блоку встречи. По его оценке, проект «Долина ЦОДов» следует рассматривать как полноценную заявку Казахстана на новое место в международном разделении труда.

— В мировой экономике эпохи искусственного интеллекта вычислительные мощности, энергия, данные, облачная инфраструктура и способность обучать собственные модели становятся стратегическими ресурсами, — отметил Виталий Колточник.

Создание инфраструктуры мощностью 250 МВт и привлечение более 10 млрд долларов иностранных инвестиций, по его словам, означают, что Казахстан начинает формировать полноценный национальный кластер искусственного интеллекта.

Ранее Правительство сообщало, что проект может включать до 100 тысяч современных GPU-чипов, обеспечить не менее трех млрд долларов экспортной выручки ежегодно и привлечь в страну глобальных технологических игроков.

При этом потенциал проекта значительно шире его стартовых параметров. В Экибастузе уже сформирована энергетическая база для размещения центров обработки данных, ведутся переговоры с крупными компаниями из США, Китая и Индии, а общий потенциал «Долины ЦОДов» оценивается до 1 ГВт.

Как считает эксперт, это позволяет говорить о возможности создания одного из крупнейших вычислительных узлов Центральной Евразии.

— Казахстан фактически объединяет три своих традиционных преимущества: энергетическую базу, географическое положение между Европой и Азией и многовекторную внешнюю политику. Если раньше страна позиционировалась преимущественно как транспортно-логистический мост, то теперь к этой роли добавляется функция цифрового моста, способного обеспечивать хранение данных, облачные вычисления, обучение моделей и экспорт сервисов искусственного интеллекта, — отметил Виталий Колточник.

По его словам, запуск суперкомпьютера Al-Farabium уже показывает, что речь идет не только о планах. На его базе разворачиваются прикладные проекты в сфере телекоммуникаций, противодействия мошенничеству, финансов, логистики и государственного управления.

В условиях геополитической турбулентности подобная стратегия приобретает дополнительное значение. Конкуренция сегодня идет не только за территории, сырье и рынки, но и за технологический суверенитет, вычислительные мощности и контроль над цифровой инфраструктурой.

Эксперт полагает, что Казахстан, сохраняя открытость для различных центров силы, может стать нейтральной и надежной площадкой для международных технологических компаний, научных центров и цифровых платформ.

Это соответствует роли Казахстана как ответственной средней державы. Страна может не только адаптироваться к фрагментации мировой экономики, но и предлагать инфраструктуру для сопряжения различных рынков, технологических экосистем и инвестиционных потоков.

Главный итог встречи, по мнению Виталия Колточника, заключается в том, что Казахстан переходит от цифровизации отдельных процессов к созданию собственной инфраструктуры экономики искусственного интеллекта.

Новая экономическая модель постепенно обретает материальную основу в виде новых производств, транспортных коридоров, энергетической модернизации, суперкомпьютера и кластера центров обработки данных.