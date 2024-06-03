Казахстан ежегодно импортирует сотни тысяч тонн нефтепродуктов из России

По данным Министерства энергетики РК, ежегодно наблюдается рост импорта нефтепродуктов из России. Увеличение фиксируется по всем видам, кроме мазута, передает корреспондент агентства Kazinform.

К примеру, потребность Казахстана в авиатопливе составляет 900 тысяч тонн в год. Причем производство авиатоплива марок ТС-1 и РТ в Казахстане выросло до 644 тысяч тонн. Ранее этот показатель составлял 301 тысячу тонн.

- Для международных аэропортов предусматривается импорт до 300 тысяч тонн в год российского авиатоплива марок ТС-1 и РТ в рамках индикативного баланса между Министерствами Республики Казахстан и Российской Федерации, – говорится в Концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли Республики Казахстан на 2024-2050 годы.

В ведомстве отметили, что в рамках индикативного баланса между Министерствами энергетики Казахстана и России имеется возможность импортировать 300 тысяч тонн авиатоплива ежегодно. То есть, Казахстан может импортировать топливо из России в рамках индикативного соглашения, но не факт, что импортирует весь доступный объем.

Итак, в последние годы Казахстан импортировал следующие объемы нефтепродуктов.

Бензин:

в 2022 году – 1 334 тонн;

в 2023 году – 10 405 тонн;

в январе-апреле 2024 года – 515 тонн;

план на весь 2024 год – 285 тысяч тонн.

Дизельное топливо:

в 2022 году – 199 341 тонн;

в 2023 году – 566 897 тонн;

в январе-апреле 2024 года – 24 606 тонн;

план на весь 2024 год – 450 тысяч тонн.

Мазут:

в 2022 году – 38 029 тонн;

в 2023 году – 5 940 тонн;

в январе-апреле 2024 года – 475 тонн;

план на весь 2024 год – 85 тысяч тонн.

Авиакеросин:

в 2022 году – 185 463 тонн;

в 2023 году – 247 554 тонн;

в январе-апреле 2024 года – 79 357 тонн;

план на весь 2024 год – 300 тысяч тонн.

Нефтяной гудрон:

в 2022 году – 182 672 тонн;

в 2023 году – 211 694 тонн;

в январе-апреле 2024 года – 67 902;

план на весь 2024 год – 280 тысяч тонн.

В Министерстве энергетики отметили, что на постоянной основе мониторят рынок ГСМ для сохранения баланса производства, потребления и запасов.

- Избыток импорта при наличии достаточных запасов авиатоплива может привести к затовариванию и снижению производительности отечественных НПЗ и, соответственно, снижению выработки всей линейки нефтепродуктов. В этой связи, Минэнерго периодически инициирует конвенционный запрет на импорт. В случае снижения запасов авиатоплива при повышенном потреблении, плановых или непредвиденных ремонтов НПЗ конвенционный запрет отменяется, – заявили в Министерстве.

Ранее Казахстану пришлось ввести запрет на импорт авиатоплива из-за сложившегося на внутреннем рынке профицита топлива, сообщили в Министерстве энергетики. Поэтому был введен конвенционный запрет на импорт авиатоплива с 24 марта по 24 апреля 2024 года. Будет ли продлеваться данный запрет, в Минэнерго не уточнили.