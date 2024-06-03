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    15:00, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстан ежегодно импортирует сотни тысяч тонн нефтепродуктов из России

    нефть
    Фото: Kazinform

    По данным Министерства энергетики РК, ежегодно наблюдается рост импорта нефтепродуктов из России. Увеличение фиксируется по всем видам, кроме мазута, передает корреспондент агентства Kazinform.

    К примеру, потребность Казахстана в авиатопливе составляет 900 тысяч тонн в год. Причем производство авиатоплива марок ТС-1 и РТ в Казахстане выросло до 644 тысяч тонн. Ранее этот показатель составлял 301 тысячу тонн. 

    - Для международных аэропортов предусматривается импорт до 300 тысяч тонн в год российского авиатоплива марок ТС-1 и РТ в рамках индикативного баланса между Министерствами Республики Казахстан и Российской Федерации, – говорится в Концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли Республики Казахстан на 2024-2050 годы. 

    В ведомстве отметили, что в рамках индикативного баланса между Министерствами энергетики Казахстана и России имеется возможность импортировать 300 тысяч тонн авиатоплива ежегодно. То есть, Казахстан может импортировать топливо из России в рамках индикативного соглашения, но не факт, что импортирует весь доступный объем. 

    Итак, в последние годы Казахстан импортировал следующие объемы нефтепродуктов.

    Бензин:

    • в 2022 году – 1 334 тонн;
    • в 2023 году – 10 405 тонн;
    • в январе-апреле 2024 года – 515 тонн;
    • план на весь 2024 год – 285 тысяч тонн.

    Дизельное топливо:

    • в 2022 году – 199 341 тонн;
    • в 2023 году – 566 897 тонн;
    • в январе-апреле 2024 года – 24 606 тонн;
    • план на весь 2024 год – 450 тысяч тонн.

    Мазут:

    • в 2022 году – 38 029 тонн;
    • в 2023 году – 5 940 тонн;
    • в январе-апреле 2024 года – 475 тонн;
    • план на весь 2024 год – 85 тысяч тонн.

    Авиакеросин:

    • в 2022 году – 185 463 тонн;
    • в 2023 году – 247 554 тонн;
    • в январе-апреле 2024 года – 79 357 тонн;
    • план на весь 2024 год – 300 тысяч тонн.

    Нефтяной гудрон:

    • в 2022 году – 182 672 тонн;
    • в 2023 году – 211 694 тонн;
    • в январе-апреле 2024 года – 67 902;
    • план на весь 2024 год – 280 тысяч тонн.

    В Министерстве энергетики отметили, что на постоянной основе мониторят рынок ГСМ для сохранения баланса производства, потребления и запасов.

    - Избыток импорта при наличии достаточных запасов авиатоплива может привести к затовариванию и снижению производительности отечественных НПЗ и, соответственно, снижению выработки всей линейки нефтепродуктов. В этой связи, Минэнерго периодически инициирует конвенционный запрет на импорт. В случае снижения запасов авиатоплива при повышенном потреблении, плановых или непредвиденных ремонтов НПЗ конвенционный запрет отменяется, – заявили в Министерстве.

    Ранее Казахстану пришлось ввести запрет на импорт авиатоплива из-за сложившегося на внутреннем рынке профицита топлива, сообщили в Министерстве энергетики. Поэтому был введен конвенционный запрет на импорт авиатоплива с 24 марта по 24 апреля 2024 года. Будет ли продлеваться данный запрет, в Минэнерго не уточнили. 

    Теги:
    Дизтопливо Казахстан Топливо Минэнерго РК Энергетика Бензин Россия Импорт
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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