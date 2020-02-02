-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:19
-
-
вчера 19:48
-
вчера 19:43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:39
-
-
-
Казахстан эвакуировал своих граждан из Уханя
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный координационный центр экстренной медицины МЗ РК доставил из КНР на родину 83 казахстанцев, 80 из которых — студенты, находившихся в городе Ухань, передает МИА «Казинформ».
Об этом сообщила Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК при Правительстве РК.
В ходе полета наших граждан сопровождали казахстанские медики, обеспеченные всеми средствами защиты.
После проверки состояния здоровья прибывшие размещены на 14-дневный карантин в специально выделенном противоинфекционном корпусе при многопрофильной больнице столицы, расположенной в 7 км от города.
Клиника оснащена необходимыми технологиями инфекционной безопасности, современным диагностическим, лечебным и реанимационным оборудованием, укомплектована медицинским персоналом.
В медучреждении эвакуированные граждане пройдут дополнительное обследование, в первую очередь, тестирование на коронавирусную инфекцию.
В течение периода карантина с прибывшими лицами будет контактировать только медицинский персонал, имеющий опыт в работе с особо опасными инфекциями.
Родственники и близкие прибывших граждан оповещены и ознакомлены с регламентом карантинного периода.
По поручению Главы государства в КНР доставлена гуманитарная помощь в виде медицинских изделий в объеме 13,6 тонн.
По обращению властей Кыргызской Республики, Республики Беларусь и Республики Армения также была обеспечена эвакуация граждан этих стран из города Ухань (КНР).
«Для предоставления всей необходимой информации круглосуточно работает Call-центр 1406. Призываем граждан не распространять недостоверную информацию, получать и доверять информации из официальных источников», - говорится в сообщении.
- Вместе с казахстанцами Наццентр экстренной медицины эвакуировал из Уханя граждан Кыргызстана, Беларуси и Армении
- Минздрав РК ввел усиленный контроль на всех участках границы в связи с коронавирусом
- Глава Минздрава РК о коронавирусе: Главное - у нас есть теперь свои тесты
- Елжан Биртанов пояснил, почему не делают экспресс-тесты на коронавирус в аэропортах
- Актюбинка задержана за распространение ложной информации о коронавирусе
- Алматинский аэропорт проверили на исполнение мер противодействия коронавирусу
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана