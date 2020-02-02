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Казахстан эвакуировал своих граждан из Уханя

2 Февраля 2020 12:08
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Казахстан эвакуировал своих граждан из Уханя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный координационный центр экстренной медицины МЗ РК доставил из КНР на родину 83 казахстанцев, 80 из которых — студенты, находившихся в городе Ухань, передает МИА «Казинформ».

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Об этом сообщила Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК при Правительстве РК.

В ходе полета наших граждан сопровождали казахстанские медики, обеспеченные всеми средствами защиты.

После проверки состояния здоровья прибывшие размещены на 14-дневный карантин в специально выделенном противоинфекционном корпусе при многопрофильной больнице столицы, расположенной в 7 км от города.

Клиника оснащена необходимыми технологиями инфекционной безопасности, современным диагностическим, лечебным и реанимационным оборудованием, укомплектована медицинским персоналом.

В медучреждении эвакуированные граждане пройдут дополнительное обследование, в первую очередь, тестирование на коронавирусную инфекцию.

В течение периода карантина с прибывшими лицами будет контактировать только медицинский персонал, имеющий опыт в работе с особо опасными инфекциями.

Родственники и близкие прибывших граждан оповещены и ознакомлены с регламентом карантинного периода.

По поручению Главы государства в КНР доставлена гуманитарная помощь в виде медицинских изделий в объеме 13,6 тонн.

По обращению властей Кыргызской Республики, Республики Беларусь и Республики Армения также была обеспечена эвакуация граждан этих стран из города Ухань (КНР).

«Для предоставления всей необходимой информации круглосуточно работает Call-центр 1406. Призываем граждан не распространять недостоверную информацию, получать и доверять информации из официальных источников», - говорится в сообщении.



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