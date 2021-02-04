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    20:00, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Казахстан еще не зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан еще не зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в Минздраве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Регистрационное досье на рассмотрении, мы формируем соответствующий пакет. Она на рассмотрении. Первая партия вакцины в составе 22 тысяч доз в соответствии на основании разрешения разового ввоза была завезена», - сказал главный санитарный врач РК, вице-министр здравоохранения Ерлан Киясов, уточнив, что вакцину зарегистрируют в ближайшее время.

    Вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният отметила, что до вакцинации Министерством были запрошены все данные по клиническому исследованию данного препарата в РФ.

    «Мы получили все отчеты по первой, второй и третьей фазе, и была произведена экспертиза нашим Национальным центром экспертизы лекарственных средств, и разрешен разовый ввоз данного препарата», - проинформировала А. Гиният.

    Ранее в Министерстве здравоохранения РК ответили, можно ли назвать вакцину от коронавируса халяльной продукцией.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Другие государственные органы Астана Минздрав РК
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