Казахстан экспортирует тысячу автобусов в Кыргызстан
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Үкімет Үйі в присутствии Премьер-Министра РК Аскара Мамина и Председателя Кабинета министров – руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбека Жапарова состоялось подписание меморандума о приобретении Кыргызстаном автотранспортных средств казахстанского производства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.
Документ подписали министр торговли и интеграции РК Бакыт Султанов, министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев, мэр города Бишкека Айбек Джунушалиев и председатель совета директоров АО «Группа компаний «Аллюр» Андрей Лаврентьев. Меморандум предусматривает поставку в 2022 году в Кыргызстан на условиях лизинга тысячу единиц электрических, газовых и дизельных автобусов марки Yutong и 100 единиц специальной техники казахстанского производства. При этом автобусы будут оснащены электронной системой диспетчеризации движения пассажирского транспорта и автоматической системой оплаты проезда ONAY PAY.
- Участникам программы «С дипломом – в село» в Аксу дают жилищные кредиты на 15 лет
- До 2025 года в Костанайской области приватизируют 40 объектов госсобственности
- Более восьми миллиардов тенге необходимо исполнить до конца года столичному управлению транспорта
- Продление метро до рынка «Алтын Орда» прокомментировал Бакытжан Сагинтаев
- Сотрудничество АФМ и банков за пять лет сократило отмывание денег в Казахстане на 38%
- Как решают вопросы общественного транспорта в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана