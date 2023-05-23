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Казахстан экспортирует 14 видов лекарственных растений

Автор:  
Серик Сабеков
23 Мая 2023, 17:46
Казахстан экспортирует 14 видов лекарственных растений

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК Ерлан Кутпанбаев сообщил, что в Казахстане насчитывается более 6 тысяч видов древесно-кустарниковой и травянистой растительности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из данных видов растительности около 1,5 тысячи видов являются лекарственными растениями (в том числе 230 видов признаны в официальной медицине), 390 видов включены в Красную книгу Республики Казахстан, 110 видов - реликтовые растения, 700 - эндемичные виды растений. В настоящее время перечень экспортируемых лекарственных растений Казахстана включает 14 видов: солодка, ферула, цистанхе, туркестанский мыльный корень и другие», - сказал Ерлан Кутпанбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира также отметил, что происходит истощение запасов сырья лекарственных растений. Росту объемов неконтролируемого сбора лекарственных растений способствует повышенный спрос на внешних рынках.

«По данным таможенной статистики основными рынками сбыта казахстанского корня солодки являются Китай, Турция и США. Например, в Китай с 2018 по 2021 годы вывезено 32,7 тысячи тонн солодкового корня, что значительно превышает рекомендуемые Институтом ботаники и фитоинтродукции объемы возможных заготовок корня солодки по конкретным регионам», - пояснил Ерлан Кутпанбаев.


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