Казахстан экспортировал свои IT-решения в три страны

Казахстан подписал лицензионные соглашения с Таджикистаном, Сьерра-Леоне и Того о передаче им отечественного опыта в создании электронного правительства. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы АО «Национальные информационные технологии» Дмитрий Мун в кулуарах Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции по цифровой инклюзии и трансформации, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметил Дмитрий Мун, АО «НИТ» в виде гранта передало трем странам исходные коды ряда информационных систем электронного правительства, включая конструктор сайтов E-Peer, Smart Data Ukimet и Smart Bridge.

— Мы более 4 тысяч сайтов всех государственных органов в Казахстане создаем на единой платформе, конструкторе сайтов, позволяющем без программирования создать любой сайт с новостями. Мы его уже удачно экспортировали в три страны. Это Таджикистан, Сьерра-Леоне и Того. Они уже подписали лицензионное соглашение. Это означает, что они уже являются потребителями данных информационных систем, — сообщил он.

Мун добавил, что на сегодня совместно с коллегами из Таджикистана уже создано более пяти сайтов с помощью этой платформы.

Напомним, в Астане проходит первая в Центральной Азии Азиатско-Тихоокеанская министерская конференция по цифровой инклюзии и трансформации, организованная ЭСКАТО ООН. Она направлена на продвижение более инклюзивных цифровых экономик и обществ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также на развитие цифрового сотрудничества. Мероприятие продлится до 5 сентября и объединит лидеров цифрового развития из более чем 30 стран.

По итогам конференции ожидается принятие Астанинской министерской декларации — ключевого документа, который укрепит позиции Казахстана и региона в области цифровизации.