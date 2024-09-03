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    13:54, 03 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Казахстан экспортировал свои IT-решения в три страны

    Казахстан экспортировал свои IT-решения в три страны
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Казахстан подписал лицензионные соглашения с Таджикистаном, Сьерра-Леоне и Того о передаче им отечественного опыта в создании электронного правительства. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы АО «Национальные информационные технологии» Дмитрий Мун в кулуарах  Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции по цифровой инклюзии и трансформации, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дмитрий Мун

    Как отметил Дмитрий Мун, АО «НИТ» в виде гранта передало трем странам исходные коды ряда информационных систем электронного правительства, включая конструктор сайтов E-Peer, Smart Data Ukimet и Smart Bridge.

    — Мы более 4 тысяч сайтов всех государственных органов в Казахстане создаем на единой платформе, конструкторе сайтов, позволяющем без программирования создать любой сайт с новостями. Мы его уже удачно экспортировали в три страны. Это Таджикистан, Сьерра-Леоне и Того. Они уже подписали лицензионное соглашение. Это означает, что они уже являются потребителями данных информационных систем, — сообщил он.

    Мун добавил, что на сегодня совместно с коллегами из Таджикистана уже создано более пяти сайтов с помощью этой платформы.

    Напомним, в Астане проходит первая в Центральной Азии Азиатско-Тихоокеанская министерская конференция по цифровой инклюзии и трансформации, организованная ЭСКАТО ООН. Она направлена на продвижение более инклюзивных цифровых экономик и обществ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также на развитие цифрового сотрудничества. Мероприятие продлится до 5 сентября и объединит лидеров цифрового развития из более чем 30 стран.

    По итогам конференции ожидается принятие Астанинской министерской декларации — ключевого документа, который укрепит позиции Казахстана и региона в области цифровизации. 

    Теги:
    ООН Астана Центральная Азия Цифровизация
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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