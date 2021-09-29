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    18:00, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Казахстан экспортировал 19,4 млн угля в 2021 году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2021 году Казахстан экспортировал 19,4 млн угля. Об этом сообщил руководитель Управления черной металлургии Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Жанат Игисинов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С января по август добыто 69,2 млн тонн угля. Это без учета угольного концентрата. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это составляет 100,1%. По оперативным данным, энергопроизводящим предприятиям отгружено 39,1 млн тонн угля. Это на 4,5% больше, чем соответствующий период прошлого года. На промышленные предприятия отгружено 4,2 млн тонн, на коммунально-бытовые нужды и населению отгружено 5 млн тонн угля. Экспорт составил 19,4 млн тонн», – сказал Ж.Игисинов.

    По его словам, запасы угля на складах составляют около 1,5 млн тонн. Отмечается рост добычи угля в Павлодарской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях. Например, на разрезе «Богатырь» рост составил 4,5%, в угольной компании «Шубарколь» 9,%, в компании «Каражыра» 7,4%.


    Теги:
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